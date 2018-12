Un Lago di Ghiaccio su Marte

retemeteoamatori

: Marte: un lago di ghiaccio nel cratere Korolev [news aggiornata alle 11:14] - repubblica : Marte: un lago di ghiaccio nel cratere Korolev [news aggiornata alle 11:14] - FerraroniV : RT @CamoscioSibilla: Lago di ghiaccio. Castelluccio di Norcia. #camosciosibillini #appennino #sibillinimountains #montisibillini #sibillini… - LucaColucci1 : RT @CamoscioSibilla: Lago di ghiaccio. Castelluccio di Norcia. #camosciosibillini #appennino #sibillinimountains #montisibillini #sibillini… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Idee su dove andare per Natale? C’è un bellissimoghiacciato in pieno deserto. No non è a Dubai ma bensì sul pianeta rosso,L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha di recente diffuso la seguente immagine, catturata dal Mars Express, una sonda lanciata nel 2003 per studiare la geologia del pianeta e l’eventuale presenza di vita.Gli strumenti della sonda, in 15 anni di sorvolo, hanno scattato vari fotogrammi, da varie prospettive, con la fotocamera ad alta risoluzione (High Resolution Stereo Camera, HRSC).Credit: NASA MGS MOLA Science Team I vari scatti sono stati rielaborati per andare a comporre un ritratto tridimensionale del ghiacciaio permanente.Gli scienziati che lavorano al progetto, hanno stimato che ilavrebbe uno spessore di circa 2km.Fonti di riferimento: ESA, phys.orgL'articolo Undi...