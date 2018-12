Svincolati 2019 | quante occasioni | Godin | Balotelli e David Luiz

Calciatori in scadenza nel 2019 - possibili Svincolati : da Mata a Ribery : La sessione invernale di calciomercato è ancora piuttosto distante, ma nel momento in cui arriva la pausa per le Nazionali, il tema torna prepotentemente d'attualità ed emergono in continuazione notizie riguardanti possibili trasferimenti nel nostro campionato. Non sarà, come sempre d'altronde, il mercato di gennaio quello in cui si giocherà la vera partita, ma già si lavora in vista dell'estate. Dal primo febbraio, infatti, sarà possibile ...