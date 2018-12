Mendes su Ronaldo | “Voleva a tutti i costi la Juventus”

calcioweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) L'agente di Cristiano, il potentissimo Jorge, ai microfoni di Rai Sport ha spiegato le dinamiche che hanno portato il 5 volte Pallone d'Oro alla Juventus. La trattativa – dice– partì a gennaio, tra lo scetticismo generale: "A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristianoalla Juventus. Però torno a dire che l'idea è partita dallo stesso calciatore: CR7 mi disse che voleva giocare solo nella Juventus. Da lì è iniziato tutto, sono stato in contatto per mesi con la dirigenza bianconera e sappiamocom'è andata a finire la trattativa. Ad oggi Cristiano si trova bene col club e con i compagni, è soddisfatto del campionato italiano ed è davvero felice alla Juventus".