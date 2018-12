Iniesta alla guida del Barcellona? L’ex blaugrana ammette | “non posso dire che non mi

sportfair

(Di sabato 22 dicembre 2018)ed il futuro da allenatore: l’ex stella delnon esclude di poter un giorno esseredella sua vecchia squadra “Nonche non mi piacerebbe allenare ilma non è questo al momento il punto. E’ vero però che in futuro mi vedo come allenatore“, Andresparla così del suo futuro al quotidiano ‘Mundo Deportivo’.L’ex stella, attualmente in forze al Vissel Kobe, in Giappone, non nasconde di voler proseguire la sua avventura nel mondo del calcio in panchina. “Mi vedo bene come allenatore -spiega il giocatore 34enne- ma ci penserò più approfonditamente quando chiuderò col calcio giocato. Vedremo quale sarà la strada da seguire“. (Int/AdnKronos)L'articolodel? L’ex: “nonche non mi ...