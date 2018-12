In trappola | tra le braccia di falsi guru

Operazione Scoiattolo - Di Maio ha preparato la trappola a Berlusconi : “Presto lo scoop” : Operazione Scoiattolo annunciata da Silvio Berlusconi, ma a quanto pare il leader di Forza Italia è caduto in una trappola organizzata proprio dal vicepremier Luigi Di Maio Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell’Osso. L’ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo “giallo” in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore ...

Operazione Scoiattolo - Di Maio ha preparato la trappola a Berlusconi : “Presto lo scoop” : Operazione Scoiattolo annunciata da Silvio Berlusconi, ma a quanto pare il leader di Forza Italia è caduto in una trappola organizzata proprio dal vicepremier Luigi Di Maio Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell’Osso. L’ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo “giallo” in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore ...

Laura Luelmo - 26enne scomparsa : vicino confessa 'l'ho uccisa io'/ Corpo in un campo "le ho teso una trappola" : Laura Luelmo, insegnante 26enne scomparsa: ritrovata seminuda in un campo. Il vicino, pluripregiudicato, confessa: 'l'ho uccisa io'.

Vi racconto la trappola energetica - non solo - del governo M5S-Lega : È una riedizione moderna del famoso adagio "botte piena e moglie ubriaca", nel senso che volgiamo un mondo pulito e un clima non "riscaldato", ma continuando a consumare energia come prima. L'ex ...

"Le mie 12 ore intrappolata nella grotta". Il racconto della speleologa salvata dai soccorritori : Ha rivisto la luce ieri, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 12 ore a 100 metri di profondità, scivolata dentro una grotta fra i monti delle Madonie. Questa la storia di Giusy Campo, ragioniera part time di 42 anni con la passione della speleologia. Sabato pomeriggio era scesa in escursione con altri sette amici, poi la drammatica disavventura che oggi Giusy racconta a il Corriere della Sera.Era un'escursione già ...

Previdenza integrativa - pronta la trappola di fine anno : Molti si affannano, soprattutto lavoratori autonomi, per versare entro fine anno soldi in un fondo pensione o in un pip (piano individuale previdenziale). Glielo consigliano in tanti. Sedicenti esperti di Previdenza su giornali, televisioni o in Rete; e magari anche il loro commercialista: “Se fa un versamento nella Previdenza integrativa entro dicembre, ridurrà l’Irpef per il 2018”. Affermazione formalmente vera, ma da completare con una ...

Ferita e intrappolata a 100 metri di profondità : speleologa salvata dall'Abisso dopo 12 ore : Il Corpo nazionale soccorso alpino è dovuto intervenire per trarre in salvo una 42enne, rimasta Ferita dentro l'Abisso del...

Portata in salvo la speleologa rimasta intrappolata sulle Madonie : Dopo 12 ore è stata riPortata in superficie la speleologa 45enne che era rimasta intrappolata sulle Madonie, vicino a Palermo, dopo essere precipitata in una grotta a 100 metri di profondità. I ...

Miniera clandestina allagata in India : 13 minatori intrappolati : A seguito dell’allagamento di una Miniera clandestina di carbone nel nordest dell’India, si teme che almeno 13 minatori siano morti: lo rende noto la polizia. L’incidente è accaduto ieri nei pressi di un fiume nello Stato di Meghalaya. “Stiamo facendo del nostro meglio per raggiungerli. Le nostre informazioni sono che 13 persone erano all’interno al momento dell’allagamento” ha spiegato ad Afp ...

Saipung. Tredici operai intrappolati in una miniera nell’East Jaintia Hills : Tredici minatori sono intrappolati da ore in una miniera illegale nel villaggio di Ksan che si trova nei pressi di Saipung

Anche Miss Universe nella trappola del #Metoo : Così, dopo Miss America che ha cancellato la prova in costume per non subìre accuse di sessismo, ora siamo al concorso per scegliere la più bella del mondo decisa da una giuria tutta in rosa. Se la ...

Escursionisti dispersi : la fototrappola riprende il loro passaggio : Una fototrappola ha registrato il passaggio della coppia di Escursionisti di Trieste dispersi da martedi’ nel tarvisiano. I due sono stati ripresi lungo un sentiero che collega a mezza costa Sella Prasnig a Malga Lussari, tra 1.500 e 1.600 metri di quota, sul versante Est di Cima del Cacciatore verso la Valle di Riofreddo. Le immagini sono state estratte da una telecamera utilizzata per riprendere il passaggio degli animali nei boschi in ...

Resta intrappolato per 2 giorni nel condotto di areazione di un ristorante : vivo per miracolo : Un ragazzo di 29 anni, forse dopo un tentativo di rapina finito male, è rimasto intrappolato per due giorni nel condotto di areazione di un ristorante cinese, senza possibilità di muoversi e coperto di olio e grasso. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per portalo in salvo: "Un giorno in più lì dentro e sarebbe morto".Continua a leggere

Posticipi Serie C - trappola Cuneo per il Piacenza : Giovedì in programma due Posticipi del Girone A di Serie C. Ecco le probabili formazioni: Cuneo-Piacenza Ore 14.30 Cuneo, 5-3-2, 22 Marcone; 18 Mattioli, 21 Castellana, 4 Cristini, 13 Santacroce, 23 ...