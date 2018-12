Farmaci | studio Neuromed | statine più efficaci con dieta mediterranea

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Per chi ha già avuto un infarto o un ictus, la combinazione tra l’uso diappare la scelta più efficace per ridurre il rischio di mortalità, soprattutto per cause cardiovascolari. E’ il risultato di una ricerca condotta dall’Irccsdi Pozzilli su oltre mille persone adulte reclutate nell’ambito dello‘Moli-sani’ e pubblicata sulla rivista ‘International Journal of Cardiology’. “Abbiamo scoperto, non senza una certa sorpresa – sottolinea Marialaura Bonaccio, del Dipartimento di epidemiologa e prevenzionee primo autore dello– cheinsieme erano più, rispetto alle une o all’altra considerate separatamente, nel ridurre il rischio di mortalità cardiovascolare. In altre parole, è come se l’aggiunta della...