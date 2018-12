Manovra | Giorgetti | ' Tria voleva target deficit-Pil all' 1 | 6% | siamo scesi a 2% perchè ci

Quota 100 - Giorgetti : “Non credo che esca un pensionato ed entri un lavoratore. Manovra - Tria bravo a frenare all’ultimo” : La Manovra è in dirittura d’arrivo, almeno nelle intenzioni del governo. Il reddito di cittadinanza e la Quota 100 per la riforma delle pensioni arriveranno per decreto all’inizio del 2019 e tra le due anime del governo continua la dialettica sui principali temi in gioco. “Non sono tra quelli che sostengono che esce un pensionato ed entra un lavoratore nuovo”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, ...

Totocalcio - il sottosegretario Giorgetti sulla Manovra : 'Non è abolito ma è un rilancio' : Vuole essere uno strumento che se rilanciato contribuisce perché gli introiti restano nel mondo dello sport, a finanziare il mondo dello sport come in passato". Così il sottosegretario alla ...

Manovra - vertice alle 20 a palazzo Chigi - il sottosegretario Giorgetti diserta : ... afferma Matteo Salvini che stasera sarà al tavolo convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al quale parterciperanno il vicepresidente del Consiglio Di Maio, il ministro dell'Economia ...

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono sulla Manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

Giancarlo Giorgetti - bomba sulla Manovra : 'Reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza ? piace all'Italia che non ci piace'. Una vera ve propria bomba, quella sganciata oggi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti . Perchè nelle ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. Di Maio 'A me l Italia piace tutta' : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Manovra - Giorgetti : noi ragionevoli - molti parametri da valutare : Roma, 11 dic., askanews, - 'Ribadisco che da parte dell'Italia c'è ragionevolezza e se c'è ragionevolezza anche da parte dell'Ue si trova una soluzione'. Cosi il sottosegretario alla presidenza del ...

La Manovra è una farsa. Asse Tria-Giorgetti per un patto con la Ue : Il ministro dell'Economia tifa per una riduzione del rapporto deficit Pil dal 2,4% dell'attuale legge di Bilancio al 2%. Il massimo che l'Europa può concedere. Salvini e Di Maio restano sul 2,2%, che ...

Manovra - Giorgetti è cauto : : "Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate", ha affermato ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che definisce "possibile" un ...

Manovra - parla Giancarlo Giorgetti : 'Prima di Conte serve accordo politico' : ... che poi ha aggiunto: ' Prima che venga qui il presidente del Consiglio ci deve essere una decisione politica e credo che nel frattempo ci saranno i calcoli di ragioneria e Inps su reddito e pensioni'...