Inter-Napoli | Serie A | partita in diretta tv su Sky mercoledì 26 dicembre

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’Interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Sorteggi Champions ed Europa League : male Juve e Lazio - sorridono Roma - Inter e Napoli : È stata un’urna agrodolce quella di Nyon per le squadre italiane. Nel quartiere generale dell’UEFA si sono infatti svolti i

Napolitano - l’Interesse del Quirinale per il detenuto Contrada. La giudice : “Mi chiamò il consigliere D’Ambrosio” : Il Quirinale di Giorgio Napolitano si interessò al destino del detenuto Bruno Contrada. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente alla giudice Angelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della ...

I misteri del calcio maltese - capitolo 2 : da Parma e Inter a Napoli e Chievo - il Mosta colleziona gli esuberi della A : Per la cronaca, esiste un terzo fratello Petriaggi che di nome fa Michel Platini . Superfluo dire che il padre dei tre sia un malato di calcio. Diego giunge a Malta da un club dello stato di Minas ...

Inter - Nainggolan potrebbe tornare titolare nel match di Santo Stefano contro il Napoli : Il grande acquisto dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato è stato sicuramente il centrocampista belga Radja Nainggolan. Per strapparlo alla Roma i nerazzurri hanno investito venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon, valutato dieci milioni, e Nicolò Zaniolo, una delle poche note positive della squadra giallorossa, valutato cinque milioni di euro. In questa prima parte della stagione il Ninja non è riuscito a fare la ...

L’Intervista al direttore di SportFair : “Juve favorita per la Champions - in Europa League il Napoli sfida Chelsea - Arsenal e Siviglia” : Il quadro generale sul calcio italiano ed internazionale del direttore di SportFair Intervistato da Superscommesse.it, il direttore di SportFair ha dato il suo quadro generale sul calcio italiano ed internazionale, tra pronostici e pareri personali. Dai cambiamenti nel calcio alle squadre italiane impegnate nelle sfide di Europa e Champions League, il direttore di SportFair ha così espresso la sua idea: “l’Europa League è un ...

Inter-Napoli - che successo per il “boxing day” : già venduti 56.000 biglietti : 56.000 biglietti per la gara del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli sono già stati venduti ed il numero è destinato a salire Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli. Per il big match della 18esima giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Meazza’, annuncia il club nerazzurro, sono già stati venduti 56.000 biglietti. Tutti i tifosi verranno coinvolti in una ...

Inter - Boxing Day a San Siro : venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli : L'Inter si prepara al primo Boxing Day della Serie A a San Siro: per la sfida col Napoli del 26 dicembre venduti già 56.000 biglietti L'articolo Inter, Boxing Day a San Siro: venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boxing day - già 56mila biglietti venduti per Inter-Napoli : MILANO - L' Inter si prepara al primo 'Boxing Day' della Serie A a San Siro. Il campionato scenderà in campo anche durante le feste natalizie e la sfida tra i nerazzurri e il Napoli andrà in scena il ...

Inter-Napoli - senso alla piccola Europa : L'urna di Nyon fa l'occhiolino a due italiane su tre. I sorteggi dei sedicesimi di Europa League regalano a Inter e Napoli sfide agevoli, mentre la Lazio sarà chiamata ad una grande prova di forza. ...

Il manager Ancelotti ha portato a Napoli la concorrenza Interna : Lezione di leadership Carlo Ancelotti non apporterà alcuna rivoluzione al Napoli. Ed è una buona notizia. Perché stiamo assistendo ad una profonda lezione di leadership alle falde del Vesuvio – precisamente quello che ci serve, diciamo da un paio di secoli. Il primo compito del manager di successo è: “Create clarity”, prima ancora di “Generate energy”. Il leader di un gruppo deve saper intervenire, ogni qual volta sia necessario, a render chiaro ...

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2018/ Inter-Rapid Vienna - Napoli-Zurigo e Lazio-Siviglia : Correa prima da ex : Sorteggi EUROPA LEAGUE 2018. Inter-Rapid Vienna, Napoli con lo Zurigo e Lazio-Siviglia: le reazioni a caldo dopo gli accoppiamenti

Europa League - quote per la qualificazione agli ottavi di Inter - Napoli e Lazio : Ai sedicesimi di Europa League partono favoritissime Inter e Napoli, che a giudicare dalle quote hanno già un piede agli ottavi. Più complicata la missione per la Lazio, dietro nelle preferenze dei ...

Il punto di William Hill sul calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...