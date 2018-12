Clan Spada | confermato metodo mafioso per racket case popolari a Ostia

“Racket” delle case popolari a Ostia - confermate le condanne al Clan Spada : In aula le urla degli imputati: «Buffoni, quando esco spacco tutto!»

Il Clan Spada e il racket a Ostia Confermate le condanne in appello : «Metodo mafioso» Urla ai giudici : «Buffoni» : Come in primo grado, oltre 50 anni per i sette imputati. Le condanne arrivate dopo una camera di consiglio durata tre ore. Confermata aggravante del metodo mafioso

Racket delle case popolari a Ostia - confermate in appello le condanne a 7 esponenti del Clan Spada : Grida e tensioni in aula dopo la lettura della sentenza di condanna nel processo sul Racket delle case popolari a Ostia che vedeva imputati alcuni esponenti della famiglia Spada. Uno degli imputati presenti in aula ha urlato contro i giudici: “Buffoni, quando esco da qui spacco tutto”. In aula anche una ventina tra amici e parenti dei condannati, a...

Ostia - 7 condanne in appello a Clan Spada per racket delle case popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...

Roma : rinvenute armi per caccia ai leoni in casa Clan Spada sgomberata : Roma – E’ in corso lo sgombero da parte della Polizia locale di Roma Capitale all’interno di un’abitazione occupata da un membro del clan Spada in via Zotti a Ostia. L’appartamento, secondo quanto si apprende, e’ indebitamente occupato da Alberto Renzi, marito di Adelina Spada, non presente al momento dello sgombero. All’interno sono state rinvenute armi bianche, una in particolare di provenienza ...

Roma : altro appartamento Clan Spada sgomberato a Ostia : Roma – Ancora uno sgombero ai danni di un membro del clan Spada a Ostia. L’operazione scattata alle prime luci dell’alba in via Antonio Zotti, nel quartiere di Nuova Ostia, ha visto in campo decine di agenti della Polizia di Roma Capitale guidati dal comandante Antonio Di Maggio, con il supporto della Polizia di Stato. Obiettivo un appartamento al quinto piano di una palazzina al civico 67, occupato abusivamente. L'articolo ...

Ostia - sgominata banda rivale del Clan Spada : 42 arresti/ Ultime notizie : soddisfatti Raggi e Salvini : Operazione a Ostia e in mezza Italia: 42 arresti nel clan rivale degli Spada. Ultime notizie, "smembrata" la famiglia Triassi: 2 milioni di euro sequestrati, esulta Federica Angeli(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Ostia - smantellato Clan criminale Triassi rivale degli Spada : Operazione dei carabinieri in Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche. Arrestate 42 persone appartenenti al clan Triassi, storicamente contrapposto a quello della famiglia degli Spada. Le accuse, ...

Ostia - rivali Clan Spada - 4 arresti : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Disarticolata dai carabinieri un'organizzazione ritenuta epigona al clan Triassi e antagonista agli Spada. Quarantadue gli arresti e beni sequestrati per due milioni. Al vertice ...