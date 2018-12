Amazon potrebbe aver svelato la data di uscita di Yoshi' s Crafted World

Amazon Go : i supermercati senza casse potrebbero arrivare in Europa - partendo da Londra : E’ da un paio di anni che si parla di un progetto, decisamente ambizioso, ideato da Amazon e già avviato all’interno dei confini statunitensi. Parliamo di Amazon Go, dei veri e propri supermercati automatici pensati per rendere ancora più semplice la vita dei clienti. Alla base del progetto la volontà di consentire al pubblico di fare acquisti in modo immediato, senza più code alla cassa per pagare. Il primo Amazon Go è stato ...

Il supermercato Amazon GO senza casse né commessi potrebbe aprire presto a Londra : Il primo supermercato Amazon GO aprirà i battenti in Europa. A Londa, vicino alla centralissima e affollatissima Oxford Circus, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Sunday Telegraph. Analogamente a quanto accaduto negli USA, si tratterà di un punto vendita altamente innovativo, senza casse né commessi. Nulla a che vedere con un ipermercato tradizionale con le casse fai-da-te. Qui le casse non ci sono proprio. Londra, Oxford ...

Perché con l’arrivo del 5G Amazon e Google potrebbero entrare nel mercato : Non bastano la velocità e l’affidabilità a spiegare la portata del cambiamento introdotto dal 5G. La nuova generazione di protocolli per le telecomunicazioni, che entro il 2019 si diffonderà commercialmente anche in Italia, è prima di tutto un nuovo modo di intendere la rete: cambiamento invisibile al consumatore ma radicale nei suoi effetti. “La gestione delle trasmissioni avverrà principalmente ...

Level potrebbe essere un nuovo servizio musicale di Amazon : Amazon sarebbe al lavoro su un nuovissimo servizio di streaming musicale chiamato "Level". Scopriamo insieme tutti i dettagli disponibili L'articolo Level potrebbe essere un nuovo servizio musicale di Amazon proviene da TuttoAndroid.

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

Amazon potrebbe aver rivelato i tuoi dati : cosa è successo : L'e-commerce ha dichiarato che gli utenti colpiti provengono casualmente da tutto il mondo e non c'è un'area specifica più interessata di altre per questa falla di sicurezza. Si tratta comunque di ...

Amazon Echo potrebbe essere testimone in un caso di omicidio : 'Chiamo a testimoniare Alexa'. Non giurerà alzando la mano destra, perché mani non è ha. Ma l'assistente digitale di Amazon potrebbe diventare un teste chiave in un caso di omicidio. Un giudice del ...