Il Comune gli nega gli aiuti | mamma costretta a portare il figlio disabile per le scale

Avola - il Comune regala alimenti alle famiglie in difficoltà : Oltre 500 pacchi con dentro generi di prima necessità, saranno consegnati dal Comune di Avola alle famiglie più bisognose. La distribuzione è già stata avviata e continuerà fino al 21 dicembre ...

Smog - il Comune di Brescia smentisce : “La città non è maglia nera” : In queste ore, a seguito della pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, alcuni organi di stampa stanno diffondendo la notizia che “Brescia è maglia nera in Italia per la qualità dell’aria. Il dato non corrisponde a realtà”. Lo scrive in una nota il Comune di Brescia dopo la pubblicazione del rapporto Ispra sull’Ambiente urbano, che sottolinea come Brescia sia la peggiore citta’ per concentrazione ...

Cagliari - dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio : Il Comune ha stanziato ulteriori 5 milioni da destinare al project financing per la costruzione del nuovo stadio, che avrà i canoni UEFA 4. L'articolo Cagliari, dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ogni giorno su e giù per le scale con in braccio il figlio disabile : “Il Comune non ci aiuta” : Il figlio non è autosufficiente e lei è costretta a portarlo in braccio su e giù per due rampe di scale. Tutti i giorni, più volte, dopo che il Comune non le ha concesso i finanziamenti per rendere la sua casa “accessibile ai disabili”. Reece, il figlio più piccolo di Gary e Mary Rogerson, ha 7 anni, una paralisi cerebrale e una carenza di idrocortisone che colpisce gli ormoni fondamentali per la sua salute generale. Necessita di assistenza 24 ...

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il nuovo stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Comune le nega gli aiuti : costretta a portare su e giù per le scale ogni giorno il figlio disabile : I genitori di Reece, un bimbo britannico di 7 anni, sostengono che il Comune di North Lanarkshire "ci sta facendo passare l'inferno in Terra come famiglia". La sorella 15enne del ragazzino, affetto da paralisi cerebrale, ha fatto un video per evidenziare le difficoltà che la madre deve affrontare ogni giorno per "rendergli la vita normale".Continua a leggere

Comune contro Tangenziale spa : pronta mozione in Consiglio : Stop alle autorizzazioni e alle concessioni edilizie a Tangenziale di Napoli spa e la richiesta al Ministero delle Infrastrutture di rendere pubblica la convenzione stipulata nel 1972. Sono alcune ...

Miley Cyrus e Lili Reinhart hanno rivelato un dettaglio a luci rosse che i loro fidanzati hanno in Comune : Si alza la temperatura The post Miley Cyrus e Lili Reinhart hanno rivelato un dettaglio a luci rosse che i loro fidanzati hanno in comune appeared first on News Mtv Italia.

Sui lavoratori precari del Comune di Milazzo : qualche spiraglio - ma nessuna certezza : Dopo un incontro in Prefettura a Messina innanzi al prefetto dottoressa Maria Carmela Librizzi, al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, l'assessore alle Autonomie ...

Luca Caschili - assessore dell'Urbanistica del Comune di Carbonia - è il candidato del M5S per le suppletive di Cagliari. : Padre di una ragazza di tredici anni ed amante degli sport , alcuni li ha anche praticati a livello agonistico, , Luca Caschili nel tempo libero si dedica alla mountain bike ed al trekking. Scarica ...

Milano - Bonisoli : «Riaprire i Navigli è sciocchezza totale». Il Comune : «Non è informato è un valore alla città» : «Riaprire i Navigli è una sciocchezza totale». Parola del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. «A cosa servono? Onestamente non vedo la ragione per farlo. Io non abito neppure a Milano ed è ...

Acquisizione rete idrica Eas - il Tar accoglie il ricorso del Comune di Partanna : Va da sé che la questione debba essere risolta per via politica attraverso una maggiore concertazione fra organi istituzionali al fine di tutelare un bene prezioso e di primaria importanza per la ...

Il Comune di Sesto San Giovanni contro i morosi : “Non paghi retta del primo figlio? Stop iscrizione al nido del secondogenito” : Non paghi la retta della mensa del tuo primo figlio? Non puoi iscrivere il secondogenito al nido. L’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di mettere uno Stop ai morosi nei confronti dei servizi del Comune. Stiamo parlando di pre e post scuola e asili nido, servizi individuali non obbligatori ma spesso usati dalle famiglie dove ci sono mamma e papà che lavorano. A Sesto ora le colpe dei genitori ricadono sui figli o meglio ...

Foggia - il Comune invita Renato Curcio per "consegnargli una targa in memoria dello zio partigiano" e scoppia la polemica - evento annullato : Era stata annunciata in un comunicato ufficiale del Comune di Orsara di Puglia poi, dopo le polemiche sollevate dalla notizia della presenza dell'ex brigatista Renato Curcio nel paese Foggiano prevista per sabato 15 dicembre, la manifestazione è stata annullata. A renderlo noto è stato oggi proprio Tommaso Lecce, il sindaco del Comune pugliese, città che diede i natali alla mamma di Renato Curcio, Jolanda."C'è stato ...