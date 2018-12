optimaitalia

: Google Fi piglia tutto come operatore telefonico? Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad stanno a guardare - wordweb81 : Google Fi piglia tutto come operatore telefonico? Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad stanno a guardare - OptiMagazine : Google Fi piglia tutto come operatore telefonico? Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad stanno a guardare… - patawill359 : buon fine , di fatto il filtro antispam non si disattiva. In relazione aggiungo tale link : -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Dobbiamo tenerci pronti al lancio dell'Fi in Europa e dunque anche in Italia? Big G sembra sempre più vicina al suo sbarcovettore dalle nostre parti dopo un progetto simile portato avanti dal 2015 negli Stati Uniti, con un discreto successo. Non ne saranno certo ben contenti, TIM,Tre e pure l'ultima arrivatache potrebbero subire l'onda turba del colosso della ricerca e non solo.sottolinea la fonte Android Headlines, presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è stato registrato il marchioFi per i paesi dell'Unione Europea appunto. Non si parla di nazionalità specifiche ma appare ovviosia oramai spianata la strada verso un possibile impegnovirtuale dell'azienda di Mountain View nel vecchio continente.Quali potrebbero essere i punti di forza diFi in Europa dopo il ...