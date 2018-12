Funerali di Megalizzi | un amico | ' Europa da coltivare | come una pianta'

Funerali Antonio Megalizzi/ Video - vescovo di Trento : "un pezzo di cielo è sceso in Terra" : Antonio Megalizzi , Funerali oggi a Trento . Omelia e streaming Video , l'ultimo saluto alla vittima dell'attentato di Strasburgo: presenti Mattarella e Conte.

Funerali Antonio Megalizzi - il vescovo di Trento : “Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno” : “Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno”. Con queste parole, l’arci vescovo di Trento , Lauro Tisi, ha concluso l’omelia ai Funerali di Antonio Megalizzi , il giovane giornalista ferito a morte durante l’attentato a Strasburgo l’11 dicembre scorso. “Nella terra che ha dato i natali a uno dei Padri fondatori del sogno europeo – ha detto l’arci vescovo – Antonio ha immaginato un’Europa senza ...

I Funerali di Antonio Megalizzi oggi nel Duomo di Trento : Profondamente ferita, la comunità di Trento si è raccolta oggi, giovedì 20 dicembre 2018, nella suggestiva cornice del Duomo, per dare l'ultimo saluto a un giovane giornalista trentino di belle speranze, Antonio Megalizzi, di 29 anni. Ieri sul palazzo Pretorio è stata proiettata una vignetta di Biani in sua memoria, molto apprezzata. Il giorno dell'arrivo in città della salma di Antonio è caduta su Trento la prima neve. La cerimonia è stata ...