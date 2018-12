Ecotassa | parla il capo dei produttori di componenti per auto | ' Un regalo alla Cina'

Manovra - nuovo rinvio in Parlamento Ecotassa su suv e auto potenti : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Manovra - nuovo rinvio in Parlamento. Ecotassa su suv e auto potenti : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...