Web tax | che cos' è e chi potrebbe doverla pagare già dal 2019

Manovra - Web tax del 3% sulle imprese che vendono on line : Il prelievo scatta su soggetti con 750 milioni di ricavi complessivi o con ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni...

DST e Web tax : il Parlamento Europeo contro Netflix e gli altri giganti di Internet : Il Parlamento Europeo, oggi, ha adottato due pareri sulle proposte di direttive del Consiglio, riguardanti la Web Tax per le imprese rilevanti in campo digitale e la Digital Services Tax (DST), cioè la tassa sui servizi digitali. I colossi Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking sono accusati di non versare soldi agli erari comunitari. Mentre le imprese tradizionali sono soggette ad un'aliquota del 23% sui ricavi, le società online pagano solo ...

Web tax slitta al 2019 : fumata nera all'Ecofin : rabbia delle associazioni : Una proposta che aveva trovato anche il beneplacito del ministro dell'economia Giovanni Tria. Supportiamo la proposta franco-tedesca di introdurre in Europa una tassa per i giganti del web in base al ...

Webtax - l'appello dei socialisti e democratici europei : "I ministri delle finanze Ue la adottino subito" : L'incontro tra i ministri delle finanze europee è previsto per oggi, 4 dicembre, a Bruxelles. E tra i vari argomenti sul tavolo, i socialisti europei vorrebbero anche la famigerata Webtax, la tassa sui servizi digitali. O almeno è questo il messaggio contenuto in un appello lanciato da Udo Bullmann, Paul Tang, Mercedes Bresso, Roberto Gualtieri, dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento Europeo, che ...

Alla fine la Web tax l'ha fatta l'Agenzia delle Entrate : ... l'ultima stima, di qualche giorno fa, firmata da Netcomm, parla di due miliardi di euro e 17 mila addetti in meno in tre anni, al punto che il ministero dell'Economia da mesi fa lo gnorri ed evita ...

Tassano la Coca Cola per abbassare l'Irap. Ed è giallo sulla Web tax : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha confermato la decisione del precedente governo. A convincere la Lega a ritirare la modifica è stato il ministero dell'Economia che sta preparando i decreti ...

Elezione medio termine in Usa - Rivolta in Francia per aumento del prezzo della benzina - Web tax - Key4biz : ...58 , Agenzia Nova, L'Italia rischia di precipitare in una nuova recessione a causa della caduta della produzione del suo settore privato nel mese di ottobre, mentre l'intera economia dell'Eurozona ...

Web tax - ecco tensioni e proroghe fra gli Stati dell'Unione europea : Raggiungere un accordo, secondo il commissario all'economia Pierre Moscovici, è essenziale per garantire che il sistema della tassazione rifletta i cambiamenti dell'economia del XXI secolo, dato che ...

Che fine ha fatto la “Web tax” europea? : La tassa sulle multinazionali americane che si occupano di tecnologia è ferma da un po' al Consiglio dell'UE, e la sua approvazione non è scontata

Cosa prevede la Web tax per tassare i colossi tecnologici in Europa : (Immagine: pixabay) Domani, 6 novembre, a Bruxelles si terrà l’Ecofin (Consiglio di economia e finanza) alla presenza di tutti i ministri dell’economia dei ventotto Paesi dell’Unione Europea. All’ordine del giorno c’è la discussione sulla cosiddetta web tax, ovvero l’imposta sui servizi digitali voluta dall’Unione per tassare i ricavi dei colossi tecnologici in Europa a partire dal 2019. Di questa tassa si parla ormai da molti mesi ed è una ...

Digital Tax : cos'è e qual è la differenza con la Web tax - : La tassa nei confronti dei giganti come Amazon, Google o Facebook è stata annunciata dal governo britannico che renderà effettivo il provvedimento dal 2020. Nell'Ue, e ancor prima in Italia, si era ...