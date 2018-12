Ti svegli per un istante nel cuore della notte? Ecco cosa ti sta dicendo il tuo corpo

Brrrr - che freddo al Nord! Risveglio polare in pianura Padana - temperature minime fino a -8°C! : Risveglio polare stamattina in pianura Padana: le temperature minime sono piombate per la prima volta in stagione ben al di sotto dello zero in modo diffuso su tutto il territorio padano, e in modo particolare nelle zone dell’Emilia Romagna imbiancate dalla nevicata di ieri, dove l’effetto albedo ha ulteriormente spinto verso il basso la colonnina di mercurio. Ecco le minime più significative di stamattina in pianura Padana: -8,2°C a ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : per il Leone si risveglia l'amore : Cosa riserveranno i Pianeti ai 12 segni zodiacali? Come andranno Amore e Lavoro per i nativi? Ariete: Adesso si fa sul serio. Meglio mettersi di buona lena per consolidare i progetti in essere o iniziando a crearne di nuovi dalle idee che balenano loro in testa da novembre scorso. Saturno li guarderà severamente non perdonando alcun errore....Continua a leggere

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Emilia Romagna : bianco risveglio per Rimini - tanta neve a Bologna - immagini : L'Emilia Romagna è stata la regione maggiormente coinvolta dalle nevicate grazie alla sua particolare posizione geografica, sempre determinante in quasi tutte le ondate di maltempo invernali. La...

L'Eredità - la brutale zampata di Flavio Insinna : un bruttissimo risveglio per Gerry Scotti : Una brutta serata per Gerry Scotti e The Wall . Già, perché il quiz pre-serale di Canale 5 segna un passo indietro in termini di share nel confronto diretto con L'Eredità di Flavio Insinna , che ...

Sondaggi - brutto risveglio per Di Maio : che batosta - distacco a doppia cifra : Nelle intenzioni di voto continua a salire la Lega di Matteo Salvini. E cala ancora il Movimento 5 stelle, mentre le...

Vieri si commuove parlando della figlia Stella : “Sto tutta la notte sveglio per lei” : Bobo Vieri papà felice dichiara: “Mia figlia Stella è la cosa più bella” Questo è decisamente un momento felice per Christian Vieri, diventato da poco padre della piccola Stella. L’ex calciatore in più occasioni ha già ribadito di sentirsi un uomo fortunato per l’arrivo nella sua vita della primogenita e di essere molto grato alla […] L'articolo Vieri si commuove parlando della figlia Stella: “Sto tutta la ...

Mille imprese manifestano per dare la "sveglia" al governo : Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lomabardia, per cosa manifestare oggi a Milano?"Vogliamo rinfrescare la memoria alla classe politica che ha vinto le elezioni, sta al governo e ha promesso ciò che non abbiamo ancora visto. Sei mesi sono pochi secondo qualcuno, ma se guardiamo alla durata media dei governi passati, siamo già a un bel numero. A parte questo, non siamo contro il governo, siamo qui per collaborare e fare le cose, cose ...

Meteo oggi : risveglio gelido - temperature diffusamente sotto zero : Meteo oggi - Complice l'inversione termica, questa mattina il risveglio è risultato gelido per gran parte delle regioni del territorio italiano. Si registrano valori diffusamente sotto zero su gran...

"Allarme clima" - migliaia in piazza per svegliare politici : ... sda-ats, Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi in diverse località elvetiche alle manifestazioni "Allarme clima", eventi organizzati in contemporanea in 166 città del mondo intero. Scopo ...

Reazione choc alla tintura per capelli : si sveglia con la testa deformata : Reazione choc. La faccia di Estelle, una studentessa di 19 anni di Parigi si è gonfiata fino a diventare più grande del doppio rispetto alla dimensione originale e la ragazza ha pensato al peggio. È successo tutto nel giro di 24 ore e ha pensato addirittura che sarebbe morta. Ma cosa è successo? Perché la sua faccia si è gonfiata così tanto? Estelle voleva cambiare colore di capelli così è andata al supermercato di Val-de-Marne e ha comprato una ...

Lascia la figlia di 6 anni da sola di notte per andare dall’amante : la bambina si sveglia ed esce di casa : Avrà pensato che la notte era il momento più propizio per andare dall’amante, ma c’era un unico problema: era in casa da solo con la figlia di sei anni che dormiva. L’ha dunque Lasciata da sola, in piena notte, ed è uscito, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola si è spaventata e ha deciso di uscire di casa, iniziando a vagare per le strade del quartiere. E’ accaduto la scorsa notte a Roma. A ...