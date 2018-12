Pensioni | tempi più lenti imposti da Bruxelles | il retroscena sulla manovra

Reddito e Pensioni - tempi lunghi - ma Italia in regola : Con l'accordo raggiunto si allontana lo spettro della procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea. A convincere Bruxelles, a garanzia che alla fine una mini riduzione del deficit strutturale ...

Pensioni : Quota 100 partirà nei tempi previsti - si lavora a qualche 'correzione' : Governo ancora al lavoro per apportare le opportune correzioni sulla nuova Legge di Stabilità secondo le richieste da parte dell'Unione Europea ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Il Premier Conte, infatti, incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker a Bruxelles al fine di trovare una soluzione che possa diminuire l'impatto del deficit sul Pil. Il Governo non compie nessun passo indietro sulla ...

Pensioni - ipotesi 'Il Sole 24 ore' sui tempi : Q100 e reddito slittano da gennaio ad aprile : Arrivano novità importanti sul fronte previdenziale: recenti indiscrezioni che sembrano trovare sempre più conferme anche su due recentissimi articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore raccontano infatti di un Governo giallo-verde deciso a riaprire il dialogo con l’Europa, con quota 100 e reddito di cittadinanza che dovrebbero consequenzialmente slittare da gennaio/febbraio 2019 ad aprile. Pensioni 2019, incontro Conte-Juncker: primi passi in ...

Pensioni quota 100 - incertezza sui tempi di uscita : svantaggiati donne - scuola e statali : Arrivano le prime analisi sulla pensione anticipata a quota 100 relative alle possibili uscite del 2019 all'eta' minima di 62 anni e in presenza di un numero di anni di contributi pari a 38. Dalle prime stime, ma anche dai requisiti e dalle modalita' di uscita con le Pensioni a quota 100, alcune categorie pagherebbero, ad oggi, le incertezze della riforma delle Pensioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. E' vero che tutto è ancora da definire ...