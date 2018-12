Natale | come addobbare casa | preparare la tavola | i regali più adatti e più alla moda

Die Hard - un nuovo trailer lo celebra come film di Natale : C’è un grande dibattito che infiamma le discussioni online e si riaccende puntualmente durante questo periodo dell’anno: Die Hard è o non è uno dei migliori film di Natale mai realizzati? Perché il film con Bruce Willis, uscito nel 1988, è sicuramente uno dei classici più memorabili del genere d’azione ma è anche ambientato all’indomani delle feste natalizie. Ed è proprio un Christmas party in piena regola quello che ...

Città cinese vieta il Natale : niente Santa Claus - alberi o decorazioni in quella che appare come una vera e propria repressione religiosa : Mentre il resto del mondo si sta preparando al Natale, agli abitanti di una Città cinese è stato riferito che quest’anno le festività sono vietate dal governo. Non sarà permessa alcuna immagine di Babbo Natale per le strade e i negozi locali non potranno vendere decorazioni natalizie o alberi di Natale. Siamo nella Città di Langfang, vicino alla capitale Pechino. L’ordine avvisa i negozi e le aziende locali che non potranno svolgere eventi ...

Le foto della cometa di Natale : Nella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di NataleNella scia della cometa di Natale46P/Wirtanen, ormai nota come la cometa di Natale, si sta allontanando dalla Terra. Il ...

Cena di Natale del Napoli - Malcuit sfida Diawara a colpi di danza : i due compagni come… Michael Jackson! [VIDEO] : Alla Cena di Natale del Napoli Malcuit sfida Diawara sulle note di Michael Jackson: sul palco i due calciatori sono scatenati! Ieri sera si è tenuta la Cena di Natale del Napoli. Tra gli altri momenti conviviali della serata, una sfida a colpi di danza si è consumata sul palco dell’evento. Jevin Malcuit ha sfidato Amadou Diawara sulle note della famosissima canzone di Michael Jackson ‘Billie Jean’. Gli applausi del ...

Vetrina di Natale a Ragusa : ecco come partecipare : Torna con la 44esima edizione il concorso Vetrina di Natale promosso da Confcommercio provinciale Ragusa. ecco come partecipare

[Il retroscena] La letterina di Natale di Juncker. Ecco come Roma e Bruxelles hanno trovato l'accordo : "Il mondo all'incontrario - denunciano i capigruppo delle opposizioni, Marcucci, Pd, e Bernini, Fi, in prima fila - siamo arrivati al punto che la legge più importante dello Stato viene scritta a ...

Natale al cinema - i film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

Hotel disdice le camere prenotate per i senzatetto come regalo per Natale : Un letto caldo, pulito e al coperto: ea questo il regalo di Natale che l'associazione Raise the Roof Homeless Project voleva fare ai senzatetto, per il secondo anno di fila. E così, il fondatore dell'...

La Cometa di Natale - un “batuffolino” verde nel cielo di Dicembre [FOTO] : A corredo dell’articolo pubblichiamo un’immagine unica nel suo genere che mostra le Pleiadi e la Cometa Wirtanen grazie alla passione e alla professionalità del Gruppo Astrofili Palidoro che il 15 Dicembre ha immortalato un raro scenario spaziale: si tratta dell’ammasso delle Pleiadi nella costellazione del Toro e la Cometa 46P Wirtanen, meglio nota come la “Cometa di Natale”. Le riprese sono state realizzate dal ...

Previsioni Meteo Natale - sole e caldo che neanche a Pasquetta! Oltre +20°C al Sud - feste in spiaggia come in Australia : Previsioni Meteo Natale – Mancano ormai soltanto pochi giorni alle festività più attese dell’anno, quelle natalizie. feste che quest’anno si contraddistingono per un super-ponte che determinerà un lungo weekend di vacanza, da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre. L’atmosfera natalizia di borghi e città è già da giorni contraddistinta da luci colorate, addobbi a tema ed eventi che vedono come protagonista ...

Calendario Serie A calcio - si gioca anche durante le feste di Natale! Programma date e orari delle partite - come vederle in tv e streaming : La Serie A 2018-2019 non va in vacanza. Quest’anno infatti le ultime tre giornate del girone di andata del massimo campionato nazionale di calcio si giocheranno durante le festività natalizie, mentre la pausa invernale sarà spostata nella prima parte del mese di gennaio. Si comincia quindi sabato 22 dicembre con 17a giornata, si prosegue mercoledì 26 dicembre con la 18a giornata e si chiude sabato 29 dicembre con la 19a giornata. Il ...

Stasera sarà possibile vedere ad occhio nudo la cometa di Natale : Proprio nei giorni nei quali migliaia di italiani sono impegnati nell'addobbare la propria casa per le imminenti festività natalizie, uno dei simboli del Natale si sta avvicinando alla Terra, per la gioia di grandi e piccini, amanti del Natale e anche della scienza. Da diversi giorni ormai, infatti, la cometa 46P/Wirtanen, questo il suo nome scientifico, è visibile ad occhio nudo. Tralasciando la suggestione che la comparsa di un simbolo ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra stanotte : cometa di Natale visibile anche a occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...