Meteo | tornano neve e pioggia | le città imbiancate ma per Natale sorpresa in vista

Meteo - tornano freddo e maltempo : domenica di allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...

Previsioni Meteo : da venerdì tornano freddo e pioggia - lunedì 19 arriverà anche la neve : Il 'generale inverno' sta per colpire la penisola italiana. Le Previsioni meteo previste per i prossimi giorni preannunciano l'arrivo del grande freddo prenatalizio tipico del mese di novembre. Arrivano le correnti gelide dal Nord: le temperature si abbassano Le belle temperature percepite fino ad oggi in quasi tutta Italia stanno per diventare un lontano ricordo. Il caldo fuori stagione che ha caratterizzato il mese di ottobre e la prima metà ...

Meteo Sicilia : tornano i temporali - possibili nubifragi e disagi domani 1 Novembre : Giovedì 1 Novembre nuova intensa perturbazione verso la Sicilia Una moderata perturbazione sta interessando la Sicilia oggi, con precipitazioni concentrate in particolar modo sui settori...

Meteo - arriva la perturbazione atlantica : tornano temporali e nubifragi : Mentre le piogge stanno già colpendo Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre una nuova ondata di maltempo dovrebbe...

Meteo : tornano sole e caldo al Centro-Nord : ...per le vacanze secondo la Farnesina I più bei mercatini di Natale in Italia I confini più strani del mondo In Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I 10 alloggi più pazzi del mondo ...