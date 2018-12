L’intesa con l’Ue sul deficit si avvicina Conte | “Non possiamo scendere sotto il 2%” 

Manovra - l’Italia ancora non incassa L’intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Deficit giù al 2 - 04% - Conte cede all’Ue : adesso L’intesa è più vicina | : La Commissione: dal governo passo indietro considerevole. Ma resta un divario. Ora il confronto con gli altri leader

Deficit giù al 2 - 04%. Conte cede all’Ue. L’intesa è più vicina : «Il passo indietro del governo è considerevole». All’ora di cena, la lettura che arriva dal Palazzo Berlaymont registra i «buoni progressi» fatti per ridurre la distanza tra il governo italiano e la Commissione europea. Giuseppe Conte ha messo sul tavolo di Jean-Claude Juncker un consistente taglio del Deficit, ridotto a quota 2,04% del Pil. Baster...

Alta Velocità - arriva L’intesa Italia-Francia : “Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018” Fonti del ministero : “Opera è congelata” : Alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l’accordo. “La Francia condivide il nostro metodo e l’opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione“, ha annunciato su Facebook il ...

I lefebvriani allontanano L’intesa con la Santa Sede : Roma. Il riavvicinamento della Fraternità san Pio X a Roma si complica, e di parecchio. Dopo anni di negoziati, ora più intensi ora più diradati, segnati da accelerazioni promettenti e repentine retromarce, come nel Gioco dell’oca si torna alla casella di partenza. Giovedì scorso si sono incontrati

Brexit - c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue alL’intesa di divorzio con il Regno Unito : “I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all’Accordo di divorzio” dal Regno Unito “e alla Dichiarazione politica congiunta” sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. L'articolo Brexit, c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue all’intesa di divorzio con il Regno Unito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - c’è L’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Terra dei Fuochi - firmata L’intesa. Conte : «Sarà terra dei cuori». Chiusura per le aziende che inquinano - Video : Prevista una serie di misure di prevenzione che riguarderanno salute, presidio del territorio e tutela ambientale. Lo stop a chi inquina in un decreto previsto a gennaio

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nelL’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Brexit - c’è il sì del governo conservatore alL’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini alL’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - l’Italia sigla L’intesa con l’Università di Waseda : a Tokorazawa il campus degli azzurri : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e ci si inizia a preparare all’appuntamento più importante dell’intero quadriennio. L’Italia è naturalmente in prima fila e ha siglato degli accordi formali con l’Università di Waseda e la città di Tokorozawa per fare in modo che gli azzurri possano utilizzare le strutture dell’ateneo alla vigilia dei ...

Olimpiadi 2026. Linee di indirizzo per L’intesa con Lombardia - Veneto - Cortina e CONI : A seguito dell’accettazione della candidatura di Milano-Cortina da parte del C.I.O., la Giunta comunale ha approvato le Linee di indirizzo