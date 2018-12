Bis Stuhec in Val Gardena

Sci alpino - superG Val Gardena 2018 : Ilka Stuhec concede il Bis - splendida sesta Francesca Marsaglia. Nicol Delago non si ripete : Ilka Stuhec firma la doppietta in Val Gardena e sale a quota nove successi in Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in discesa di ieri, la slovena si è ripetuta nel superG odierno sulla Saslong, concludendo con il tempo finale di 1’31”87. Un successo arrivato nonostante un piccolo errore in partenza (leggera spigolata) ed uno sicuramente più evidente a metà tracciato prima del terzo intermedio, con la slovena uscita dalla traiettoria ...