Usa,muro con Messico: rischio shutdown

L'amministrazione americana rischia un nuovo parziale '', ovvero il blocco parziale delle attività federali per mancanza di fondi. Lo stallo riguarda i soldi per ilal confine con ilda inserire in bilancio. Il presidente Donald Trump insiste nel volere 5 miliardi di dollari per ilmentre i democratici ne hanno offerti 1,3, ovvero quelli attualmente previsti. Il termine per trovare un'intesa scade alle 24 di venerdì ora di Washington, le 6 del mattino in Italia.(Di martedì 18 dicembre 2018)