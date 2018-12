Sky TG24 sulle tracce della «polvere bianca» che invade Milano

digital-news

: Confine Usa-Messico, bimbi migranti marchiati con i numeri sul braccio - SkyTG24 : Confine Usa-Messico, bimbi migranti marchiati con i numeri sul braccio - pinapic : 'Tu sei donna non puoi parlare', 'stai zitta vai a casa a lavare i piatti' e poi l'aggressione a due studentesse da… - SkyTG24 : Terrorismo, 20enne somalo fermato a Bari era affiliato all’Isis -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il consumo di cocaina acresce del 30% all’anno. Non è difficile trovarla anche per strada, soprattutto perché non si tratta più di una droga solo per ricchi. È ovunque, venduta a costi stellari nelle feste private più esclusive e a prezzi stracciati nelle periferie più complicate. Agli spacciatori si sono spartiti non solo le vie delle zone più degradate o segnate da difficoltà sociali, dove prima lo spaccio era principalmente diffuso, ma anche le vie del centro dove la gente l...