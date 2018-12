River Plate-Al Ain, semifinale inedita al mondiale per club

lanotiziasportiva

(Di martedì 18 dicembre 2018)-Al Ain è la primadelper, di scena negli Emirati Arabi uniti per la seconda edizione consecutiva, e vedrà impegnati i padroni di casa contro i freschi vincitori dell’ultima libertadores.I campioni nazionali dell’Al Ain e gli argentini delnon si sono mai incontrati in gare ufficiali e bagnano il loro esordio nella manifestazione con uno scontro inedito.L’incontro si disputerà in casa della squadra locale nello stadio Hazza Bin Zayed Stadium, impianto sportivo che si trova nella città omonima della squadra degli Emirati Arabi.La costruzione è iniziata nel 2012 e dopo soli due anni di lavori, nel gennaio del 2014, lo stadio era pronto per essere inaugurato.L’Al-Ain Sports and Cultural, questo il nome completo, ha già superato nel turno preliminare i neozelandesi del Wellington ai calci di rigore, per poi ...