Regno Unito | annega la figlia nella vasca da bagno e le dà fuoco | non colpevole

Regno Unito : il principe Harry rinuncia a battuta di caccia per amore di Meghan : Per il secondo anno consecutivo il principe Harry non parteciperà alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica: lo riporta il Daily Mail, secondo cui dietro la scelta di non essere presente a un evento non è mancato per 20 anni, c’è la volontà di non ferire la moglie, la duchessa del Sussex Meghan Markle, animalista, nemica della caccia e degli sport violenti e che rifiuta di indossare pellicce. Alla ...

Regno Unito - donna finge di avere un cancro e ruba 253 mila sterline alla famiglia : Jasmin Mistry è una donna britannica di 36 anni che ha messo in piedi una truffa bella e buona. La signora ha finto per ben 4 anni di essere malata di cancro al cervello. Jasmin aveva riferito ai suoi cari di avere solo sei mesi di vita, gettando ovviamente il marito e i familiari nello sconforto. La 36enne ha così chiesto alle persone a lei vicine di aiutarla economicamente, anche attraverso una raccolta fondi online. Dopo alcuni anni, il ...

Regno Unito : ricercata ladra sosia di Theresa May - : La polizia britannica sta cercando una donna che ha rubato del denaro da un bancomat. Un residente della contea di Hertfordshire si è lamentato di aver dimenticato per errore i soldi prelevati presso ...

I servizi assicurativi sul cloud di Slice sono ora disponibili nel Regno Unito e nell'Unione europea : La piattaforma degli Insurance cloud Services , ICS, si basa sull'apprendimento automatico e su avanzate tecniche di analisi dei big data, nonché su competenze nella scienza del comportamento a ...

Regno Unito - bambino di un mese muore sbranato da due cani : Reuben McNulty, questo il nome del piccolo nascituro aggredito da due cani di razza stafforshide bull terrier. Reuben non aveva neanche un mese quando i due animali di famiglia lo hanno attaccato in casa. La tragica vicenda si è verificata a Yaxley, un paese di 7.413 abitanti della contea del Cambridgeshire, Regno Unito. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per quasi un mese, ma purtroppo versava in gravi condizioni ed alla fine non è ...

Brexit - Ue verso 'no deal' col Regno Unito : Non riapriamo l'accordo di ritiro il messaggio dei leader europei al primo ministro britannico in un nuovo incontro ieri sera - Nessuna concessione a Theresa May. L'accordo già negoziato non si tocca. ...

Francia e Regno Unito in crisi d'identità : Queste crisi potranno essere salutari se partoriranno dibattiti nazionali sul ruolo e il modello della società del ventunesimo secolo, in un mondo che sta cambiando rapidamente. Se non sarà così, ...

Dopo la fiducia a May il Regno Unito deve pensare a che Brexit vuole : Theresa May ha ottenuto la fiducia del suo gruppo parlamentare ma con un margine piuttosto risicato. Duecento voti a favore e 117 contrari, 83 deputati di vantaggio, al di sotto delle migliori aspettative di Downing Street. La fiducia dei Tories è un sollievo per la premier: ancora una volta è scamp

May si salva ma il Regno Unito resta nel caos : ... il suo governo è nel caos e non è in grado di portare a termine un accordo sulla Brexit che funzioni per il Paese e metta al primo posto il lavoro e l'economia. Ora deve ripresentare il suo triste ...

Samsung Galaxy S10 - ecco le possibili caratteristiche - prezzi e data di lancio nel Regno Unito : Grazie alle informazioni fornite da un grosso rivenditore britannico, scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e i prezzi di Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung Galaxy S10, ecco le possibili caratteristiche, prezzi e data di lancio nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Alla 'Tenda' - libri e band dagli Usa e dal Regno Unito : Sabato 15 e domenica 16 dicembre , infine, la settimana della "Tenda" si conclude con la due giorni di "La Bollissima", mini rassegna di spettacoli e laboratori dedicati a bimbi e genitori, a cura di ...