Per TripAdvisor il Colosseo è l’attrazione più popolare del mondo nel 2018

Trivago e Tripadvisor - bufera Per i mancati rimborsi legati a HotelQuickly : Pagare quasi 2000 euro per una settimana in hotel a Manhattan e scoprire, il giorno della partenza, che la prenotazione è stata cancellata per un 'problema tecnico'. E dopo tutto questo, ritrovarsi in ...

TripAdvisor si rinnova Per diventare il vostro tour oPerator Personale : Se finora avete usato TripAdvisor solo per decidere dove cenare o in quale hotel trascorrere le vacanze, aggiornate l’app e dategli un’occhiata. C’è una ventata di novità che non si ferma all’aspetto estetico, ma che vira pesantemente verso il modello dei social network come Facebook e Twitter. Appena aprite l’app, infatti, vi trovate davanti gli strumenti che vi permettono di diventare follower di altri utenti, ...

TripAdvisor - ora è quasi un un social bacheca e like Per vacanze in condivisione totale : 'Siamo entusiasti di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei viaggi. Così come ciascuno ha i suoi siti o app di riferimento per la musica e lo shopping, stiamo facendo sì che TripAdvisor sia ora ...