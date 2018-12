eurogamer

: Frostpunk: l'aggiornamento gratuito 'A Christmas Carol' introduce una nuova quest per l'Endless Mode. #Frostpunk - Eurogamer_it : Frostpunk: l'aggiornamento gratuito 'A Christmas Carol' introduce una nuova quest per l'Endless Mode. #Frostpunk -

(Di martedì 18 dicembre 2018) In pieno periodo natalizio, gli sviluppatori diannunciano oggi attraverso un comunicato stampa l'update "A", che introdurrà elementi natalizi all'interno dell'Endless Mode del gioco.Durante l'eterno inverno dia cui cercano di sopravvivere gli ultimi rappresentanti della razza umana, uno scampolo di speranza si manifesta sotto forma di un nuovo edificio a tema natalizio che sarà al centro di una quest inedita. La quest, come da tradizione per, costringerà i giocatori a prendere decisioni morali difficili, in contrasto con quella che dovrebbe essere la spensieratezza del periodo festivo.Questo contenuto aggiuntivo, del tutto, è già disponibile ed è stato presentato con un breve trailer, che potete trovare all'interno della notizia. Che ne pensate dell'update "A" per? Apprezzate che gli sviluppatori ...