Fortnite | la patch 7 10 verrà pubblicata oggi

Le novità della patch 7.01 di Fortnite tra la spada Infinity Blade - le novità della modalità Creativa e molto altro : Come annunciato alcune ore fa è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare è tempo dell'arrivo della patch 7.01 del titolo sviluppato da Epic Games.Il sito ufficiale del gioco contiene tutte le novità che vi abbiamo prontamente riportato qui di seguito. A spiccare è soprattutto l'arrivo delle spade sotto forma della Infinity Blade: Infinity Blade (Battaglia reale) Read more…

Fortnite : questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della patch 7.01 : Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, apprendiamo che nel corso della mattinata di oggi, 11 dicembre, ci sarà la manutenzione programmata dei server di Fortnite.Epic Games ha annunciato tramite Twitter che, a partire dalle ore 11, i server saranno offline per l'arrivo della nuova patch v7.01.Per il periodo della manutenzione, come sempre, non sarà possibile accedere alle modalità Salva il Mondo e Battle Royale.Read more…

Fortnite : ecco le principali novità della patch v7.00 che introduce la Stagione 7 : Come ormai saprete, la Stagione 7 di Fortnite sta arrivando con il nuovo update v7.00. Epic Games, attraverso il sito ufficiale, ha reso disponibile le note di questa patch. Inoltre, sono comparsi in rete i trailer dedicati alla nuova Stagione, al battle pass e alla modalità Creativa, visibili più in basso.Read more…

Fortnite : tutti i dettagli della patch 6.31 tra Rissa a Squadre - Fucile a pompa epico e leggendario e molto altro : Come annunciato nel corso della mattinata Fortnite si aggiorna e lo fa con l'arrivo della patch 6.31, un aggiornamento molto atteso e sicuramente tutto da scoprire.Proprio per saziare la vostra sete di conoscenza abbiamo deciso di riportare i cambiamenti principali concentrandoci soprattutto sulla modalità Battaglia Reale. Per tutti gli altri cambiamenti (in particolari quelli legati alla modalità Salva il Mondo) vi rimandiamo al sito ufficiale ...

Aggiornamento 6.30 Fortnite oggi 20 novembre con qualcosa di selvaggio : orario e note della patch : Fortnite andrà offline oggi, martedì 20 novembre, a partire dalle 14:00 (ora italiana) per consentire agli sviluppatori di rilasciare il consueto Aggiornamento settimanale, la versione 6.30. Per i giocatori di Fortnite quindi sono in arrivo una serie di novità, ma per il momento Epic Games non ha ancora svelato alcun dettagli in merito ai nuovi contenuti della patch 6.30. Intanto Epic Games si è limitata a cinguettare su Twitter "Something ...

La nuova patch di Fortnite rimuove il ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite : Con la patch 6.30 di Fortnite, recentemente pubblicata, viene rimossa la meccanica del ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite, come segnala Eurogamer.net.Sul sito ufficiale di Epic, il team ha comunicato la notizia nella giornata di ieri: "due settimane fa abbiamo iniziato a testare il ri-schieramento deltaplani nelle modalità predefinite, ma lo sviluppo della meccanica è stato lento, così come le comunicazioni riguardo ai ...

Fortnite : disponibile la nuova patch che introduce la Torretta montata e la modalità a tempo Battaglia con il cibo : Fortnite si aggiorna con la nuova patch 6.30 che porta con sé interessanti novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, l'aggiornamento introduce innanzitutto la Torretta montata in Battaglia Reale: "Tieni durooooo! Salta sulla nuova Torretta montata e tieni a bada i tuoi nemici. Ricordati di non sparare raffiche troppo lunghe o ti surriscalderai". Come da descrizione, "si trova nel ...

Tutti i dettagli della patch 6.22 di Fortnite : Fucile d'Assalto Pesante - Terrore a Squadre - l'Incubo Parte 2 e molto altro : Tempo di un nuovo aggiornamento per l'acclamato universo di Fortnite con l'arrivo dell'ultima patch che porta il gioco alla versione 6.22. Cosa possiamo aspettarci da questo aggiornamento? Scopriamolo insieme.Ci sono ovviamente novità importanti sia per la modalità più in voga, quella Battle Royale, che per Salva il Mondo. Qui di seguito riporteremo le novità soprattutto della prima ma ci sarà spazio anche per alcune novità riguardanti la ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Fortnite : la nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà infatti disponibile un nuovo personaggio, Dim Mak Igor the Plague Doctor Ninja, stando alla sua descrizione, sarà in grado di "...

Fortnite : la nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : Con un leggero ritardo Epic Games ha rivelato i dettagli della nuova patch dedicata a Fortnite.Come riporta VG247, una delle maggiori novità introdotta è rappresentata dai palloncini, molto utili quando si tratterà di sgattaiolare silenziosamente alle spalle del nemico per prenderlo di sorpresa. Usando i palloncini sarà inoltre possibile raggiungere altezze considerevoli.La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

La patch 6.21 di Fortnite è stata rinviata e ha una nuova data di uscita : Come spesso accade nella giornata di mercoledì, molti giocatori di Fortnite si aspettavano la classica manutenzione delle 10:00 (ore italiane) e l'arrivo di una nuova patch con novità più o meno sostanziali. In questo caso la novità più attesa erano i Palloncini ma a quanto pare bisognerà attendere ancora alcune ore.Come segnalato da FortniteIntel, Epic Games ha infatti confermato attraverso Twitter che a causa di un problema scovato all'interno ...

eSports : novità per Fortnite - si riuscirà a volare con i palloncini nella nuova patch? : Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità. Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti. I palloncini di Fortnite ci ...