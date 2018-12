Cade un altro pilastro per Wall Street. Ora i bond a 6 mesi pagano più delle azioni : I tassi dei bond a breve s Cade nza superano i dividendi dei titoli dell’indice S&P 500. Un altro segnale di debolezza per la Borsa più potente del mondo. Il Nasdaq ha perso il 15% dal 29 agosto, il Dow Jones il 10% dal 3 ottobre e l’S&P 500 l’11,5% dal 20 settembre...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - i racconti dei ragazzini : “Li ho visti Cadere - rotolarsi - accartocciarsi uno sopra l’altro” : “Li ho visti cadere, rotolarsi, accartocciarsi uno sopra l’altro, una cosa assurda. Le persone una sull’altra formavano uno spessore di due metri, li tiravamo in due, in tre, ma non uscivano”, ha raccontato Marco, ancora sotto choc agli investigatori. Anche lui la notte tra venerdì e sabato era alla discoteca Lanterna Azzurra, dove nella calca causata dal panico e da una sostanza urticante spruzzata nel locale hanno perso la vita una giovane ...