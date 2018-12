Tempi certi per riavere un Huawei Mate 20 Pro senza problemi con lo schermo verde

optimaitalia

: Tempi certi per riavere un #HuaweiMate20Pro senza problemi con lo schermo verde - OptiMagazine : Tempi certi per riavere un #HuaweiMate20Pro senza problemi con lo schermo verde - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #LAquila #sitin a #Verdeaqua, 'tempi certi per la riapertura del complesso sportivo di Santa Barbara' - newstown_aq : #LAquila #sitin a #Verdeaqua, 'tempi certi per la riapertura del complesso sportivo di Santa Barbara' -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Si torna a parlare in questo periodo di20 Pro ed in particolare del caso riguardante lo, stando ad alcune segnalazioni abbastanza isolate che si sono susseguite dal giorno del suo esordio sul mercato, ma non per questo da trascurare. Vediamo insieme, dunque, come stanno effettivamente le cose dopo il nostro ultimo punto della situazione sulla vicenda, quando vi abbiamo parlato soprattutto del tipo di intervento effettuato dall'assistenza italiana una volta rimandato indietro lo smartphone "difettoso".Come stanno le cose rispetto ad allora? Fondamentalmente non è cambiato nulla dal punto di vista dell'approccio pubblico da parte diItalia, ma ai possessori di un20 Pro potrebbe tornare utile prendere atto di alcune testimonianze sul campo, come quella che evidenzia la strada migliore da seguire per accelerare i. In sostanza, il ...