Scuola | Salvini | dal prossimo anno 33 ore educazione civica in più

Salvini : chi tiene fuori Gesù da Scuola non è educatore : Roma – “Il presepe a Natale? Non penso che Gesu’ Bambino e Tu scendi dalle stelle possano dar fastidio a qualcuno. Chi tiene fuori dall’aula di scuola Gesu’ Bambino non e’ un educatore”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. L'articolo Salvini: chi tiene fuori Gesù da scuola non è educatore proviene da RomaDailyNews.

Donazioni di sangue obbligatorie a Scuola : proposta choc di Salvini - news 20/11 : Ultime notizie 20/11 – Donazioni di sangue obbligatorie a scuola? Continuano le dichiarazioni choc degli uomini politici di governo sulla scuola e che riescono ogni giorno a creare perplessità anche tra gli stessi operatori scolastici. Questa volta è lo stesso vice premier e ministro degli interni Matteo Salvini a far discutere a proposito della sua proposta davvero ‘stravagante’: “Donazioni di sangue obbligatorie a ...

Scuola - ministro Salvini : ‘Certi genitori cosa insegnano ai loro figli?’ : Ha destato scalpore la notizia riguardante una Scuola primaria di Firenze dove un bimbo di sette anni ha colpito con una testata al naso la sua maestra intenta a fare lezione in classe. L’aggressione, come riporta il quotidiano ‘Repubblica’ e ‘La Nazione’, sarebbe avvenuta all’improvviso mentre la maestra era seduta in cattedra. Il giorno prima, il bambino si sarebbe presentato a Scuola munito di coltelli: ne ...

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Scuola - sciopero studenti : Salvini ‘E poi saremmo io e la Lega a seminare odio’ : studenti in piazza, ieri, in oltre 30 città italiane per protestare contro le politiche messe in atto dal “governo del cambiamento” in merito alla Scuola. L’esecutivo Conte è stato accusato di fare “propaganda” e di “strumentalità”. Momenti di particolare tensione a Torino, dove gli studenti hanno dato fuoco a due manichini che rappresentavano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli autori ...

Scuola : manichini di Salvini e Di Maio bruciati a Torino - denunciate due studentesse : Due studentesse "vicine" al centro sociale Askatasuna sono state denunciate dalla polizia per i disordini avvenuti stamattina in centro a Torino, in occasione del corteo studentesco organizzato per protestare contro l'attuale politica del governo. Alla manifestazione, promossa dal Kollettivo Studenti Autorganizzati con l'adesione del Laboratorio Studentesco, hanno partecipato circa 400 studenti che, partiti da piazza ...

Scuola : Salvini - schifoso bruciare manichini : "Questi 'democratici' studenti, coccolati dai centri sociali e da qualche professore, avrebbero bisogno di molte ore di educazione civica. Forse capirebbero che bruciare in piazza il manichino di Salvini, e di chiunque altro, o appenderne ai lampioni le immagini è una cosa schifosa". Lo scrive Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della lega su twitter.

Scuola - 70mila studenti in corteo in tutta Italia : “Ignorati dal governo”. A Torino bruciati i pupazzi di Salvini e Di Maio : Oltre 70mila studenti hanno sfilato in corteo dal Nord al Sud d’Italia per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della Scuola: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore ...

Scuola - manifestazione studenti Torino : bruciati manichini Salvini-Di Maio/ Video - anche migranti in sciopero : sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:25:00 GMT)