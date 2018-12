Palermo | omicidio Ferrera | oggi interrogatorio di moglie e due figli

Palermo : omicidio Falsomiele - usati coltelli da macellaio : Palermo , 15 dic. (AdnKronos) - Per uccidere Pietro Ferrera, 45 anni, morto stanotte a Palermo mentre dormiva nel suo letto, sono stati usati dei coltelli da macellaio . A svelare il particolare è stato Rodolfo Ruperti, capo della Squadra mobile del capoluogo siciliano. Per l' omicidio sono stati usati

Omicidio a Palermo - uccide il marito a coltellate mentre dorme con i figli in casa : Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l' Omicidio . È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...