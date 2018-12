Manovra | l' Ue | dialogo continua Ecotassa solo sui suv Di Maio | sogni per cambiare

Manovra - l'Ue : dialogo continua. Ecotassa solo sui suv : È ragionevole che la Manovra arrivi in Aula al Senato venerdì, dice il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, mentre le opposizioni insorgono, e il Pd chiede che il governo spieghi in Aula. ...

Manovra - l'Ue : dialogo continua L'ecotassa resta solo sui suv : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Manovra - Ue : dialogo con Italia continua : 15.05 "Il dialogo tra la Commissione e l' Italia sui piani di bilancio 2019 continua ". Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo comunitario, Margaritis Schinas, dopo l'accordo raggiunto nella notte dal governo sulla Manovra . Il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Moscovici "sono in contatto con il ministro Tria", ha spiegato. E ha aggiunto: "La Commissione deciderà i prossimi passi sulla base dell'esito del dialogo in corso". "Il ...

Manovra - Moscovici : “Deficit\pil al 2 - 04? Servono altri passi”. Poi precisa : “Frainteso. Sforzi di dialogo - non su cifre” : Di prima mattina la bocciatura con parole che hanno bloccato i timidi segnali positivi arrivati da Bruxelles, poi la precisa zione dopo l’ennesima giornata di trattative. Nel clima di tensione che sta accompagnando le trattative sul rapporto deficit/pil dell’Italia, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha ribadito che “ Servono altri passi”. Salvo poi, dopo aver rivisto Giuseppe Conte e il ministro ...

Conte : 'Questa Manovra è coerente - fondamentale il dialogo con l'Ue' - Tria : 'Si può evitare procedura dinfrazione' : Il ministro dell'Economia ha risposto che non si è parlato solo di investimenti ma "abbiamo discusso della Manovra in generale" e ha confermato che sarà con il premier all'incontro con Jean-Claude ...

Manovra - Conte : "Fondamentale dialogo con Ue - più deficit non a cuor leggero" : Il premier Giuseppe Conte riferisce alle Camere prima dell' incontro di domani con il presidente della Commissione Ue, Juncker, per studiare una "correzione" accettabile per Bruxelles