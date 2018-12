Intervista a Matteo Dall’Osso | “Sono malato da quando avevo 19 anni | capisco chi mi

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il deputatoDall’Osso ha da poco deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle per andare a rinfoltire le fila di Forza Italia, dopo la bocciatura del suo emendamento che aveva lo scopo di potenziare il fondo per la disabilità. “Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinquestelle. Lascio il gruppo M5S e aderisco a Forza Italia” aveva dichiarato Dall’Osso,di sclerosi multipla. “Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male“. In commissione Bilancio il deputato ha chiesto al proprio gruppo di firmare il suo emendamento che andava a potenziare il fondo per i disabili, “ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa, così ho deciso di proseguire grazie alla sottoscrizione di tutte le opposizioni. A seguito del mio intervento e di un accorato appello, l’emendamento ...