Gli infermieri di Opi chiudono l' anno con un corso di formazione

Nadia Toffa - il messaggio dall'ospedale : 'Grazie ai medici e aGli infermieri - mi danno speranza' : 'Buongiorno, eccomi in ospedale ', scrive Nadia Toffa postando una sua foto su Twitter dal reparto: 'Che bravi gli infermieri e i medici, tutti rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi ...

AOSTA - INFERMIERIA UCCIDE I 2 FIGli CON INIEZIONE LETALE/ Alla base del gesto dei dissidi con il marito? - IlSussidiario.net : Aymavilles , AOSTA, , madre UCCIDE i due FIGLI e poi si toglie la vita: due le lettere d'addio ritrovate in casa, potrebbe aver premeditato tutto.

presidente marini interviene all'incontro "l'assistenza infermieristica in salute mentale a 40 anni dalla legge basaGlia" : ... con grandi medici, ricercatori e studiosi che hanno portato un loro apporto specifico alla riforma che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria, con Perugia che anticipò molti temi che ebbero poi ...

Donna intubata tra le formiche Gli infermieri : 'Tutelare dignità' : Come Ordine professionale siamo atterriti e indignati per quanto successo e per come, a causa di questo deprecabile episodio, viene oggi rappresentata nel mondo la sanità a Napoli'.

L'ultima frontiera del precariato : "Mille infermieri a partita Iva neGli ospedali" : Almeno mille infermieri a partita Iva nelle aziende sanitarie siciliane: la stima è del sindacato Nursind che ha presentato...

Roma - l'incendio all'ospedale Villa San Pietro. Le testimonianze : 'Molto bravi i medici e Gli infermieri' : Attivato dal 118 il piano per le maxi-emergenze dopo l'incendio nella notte all'ospedale Romano Villa San Pietro, che ha richiesto il trasferimento di 400 pazienti. Intorno alle 4 si è sviluppato un ...

«Il ruolo centrale deGli infermieri per rifondare l’ospedale» : Un reparto di degenza a gestione infermieristica, per pazienti che, dopo il ricovero in fase acuta, si trovano in via di dimissione. Una novità a Sassari che, da una parte, darebbe un ruolo centrale alla figura dell’infermiere e, dall’altra, consentirebbe un alleggerimento dei reparti, in particolare per quelli internistici. È la proposta-progetto lanciata oggi dal direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio D’Urso, ...