Migranti | dagli extra-risparmi un possibile tesoretto da mezzo miliardo per il Viminale

Migranti - Sharon Stone riceve medaglia d'oro Cri : "Torniamo ad essere umani" : "In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'umanità, voi siete la risposta". Così l'attrice americana Sharon Stone si è rivolta ai volontari della Croce Rossa Italia, dopo essere stata premiata con una medaglia d'oro per le sue battaglie in difesa dei diritti umani."È un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare", ha detto la star ...

Se l’avversione per i Migranti porta a bandire la lingua araba dagli ospedali : La pacchia è finita. Quando l’ha annunciato il ministro dell’Interno m’era parsa una sua stentorea battuta un po’ disumana e piena di disprezzo, ma tutto sommato spiegabile con la continua voglia di far parlare di sé. E invece era l’annuncio di un programma di azione. Voleva dire: renderemo la vita dura ai migranti, più dura. La linea era così trac...

Ottanta Migranti abbandonati dagli scafisti su una barca in balìa del mare : tra loro 8 bambini : Le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinare l'imbarcazione a bordo della quale si trovano una ottantina di migranti in balia delle onde a circa 8 chilometri dalla costa di Crotone.