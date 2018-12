Calciomercato Milan | niente sconti per Fabregas

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

HIGUAIN VIA DAL MILAN A GENNAIO? / Calciomercato - lo scenario clamoroso dopo la sentenza Uefa : c'è la Roma : HIGUAIN via dal MILAN a GENNAIO? L'ipotesi clamorosa rilanciata da La Repubblica: dopo la sentenza Uefa l'addio sempre più probabile, c'è la Roma ma...

Calciomercato Milan - Gattuso in bilico : Conte tra gli eventuali sostituti (RUMORS) : Clima davvero poco entusiasmante in casa Milan dopo la sorprendente sconfitta ad Atene contro i greci dell'Olympiakos, i quali hanno sconfitto per 3-1 i rossoneri. Tra i principali responsabili della sconfitta (che ha causato l'eliminazione della squadra meneghina dall'Europa League) viene indicato Gennaro Gattuso, colui che avrebbe dovuto essere tra le colonne portanti del rilancio della formazione rossonera, ma che finora sembra non essere ...

Calciomercato Milan - l’ultima idea per il centrocampo : si raffredda Fabregas : Calciomercato Milan, con Fabregas che sembra allontanarsi, il ds rossonero Leonardo sta vagliando una nuova ipotesi in mediana Calciomercato Milan, dopo la sentenza dell’Uefa di questa mattina, il club rossonero ha capito di potersi muovere sul mercato nelle prossime sessioni, anche se dovrà farlo senza far follie. Il ds Leonardo si sta dunque mettendo alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa, su tutti un centrocampista ...

Calciomercato Milan - possibile colpo Rashford a gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale, visto che la prima fase della stagione è stata piuttosto altalenante. L'obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di mettere a segno un colpo in attacco: Higuain, infatti, finora è stato piuttosto deludente e potrebbe non essere riscattato al termine della stagione (il suo ritorno alla Juventus pare al momento sempre più probabile). ...

Calciomercato Milan - la nuova idea per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Il Calciomercato oggi – Manovre in attacco di Milan e Sampdoria : Il calciomercato oggi – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, pareggio al’ultimo respiro firmato da Saponara. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il calciomercato, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile addio di Fabio Quagliarella, tentato dall’esperienza al Milan, alla ricerca di ...

Calciomercato Milan - le cifre dell’affare André Silva : ecco quanto dovrà versare il Siviglia per accaparrarselo : Calciomercato Milan – André Silva fa gola al Siviglia che vorrebbe riscattarlo dopo una prima parte di stagione eccellente nella Liga spagnola Calciomercato Milan – Ricordate André Silva? Il baby fenomeno portoghese arrivato in pompa magna al Milan, ma condizionato da un’annata negativa di tutta la squadra rossonera. In questa stagione è stato sacrificato per far spazio ad Higuain, ma avrebbe fatto molto comodo a Gattuso ...

Il Calciomercato oggi – Milan - mossa a sorpresa per l’attacco : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Calciomercato Milan - telefonata Leonardo-Bozzo : rossoneri su Quagliarella (RUMOURS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per cercare di acquistare un attaccante di livello nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che Leonardo abbia definitivamente abbandonato la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic, che era considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. L'attaccante svedese, infatti, dovrebbe rinnovare con il suo club americano, i ...

Calciomercato Milan - può arrivare Simone Zaza dal Torino! : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella per l’attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

Calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...