Scoperto un antico sepolcro a Saqqara | le meraviglie dell’Antico Egitto continuano a

(Di sabato 15 dicembre 2018) La tomba di un sacerdote faraonico risalente al periodo della V dinastia, dunque più di 4.400 anni fa, è stata scoperta nella necropoli di, a sud del Cairo. A riferire del rinvenimento delmolto ben conservato, è stata l’agenzia Mena citando il ministro delle Antichità egiziano, Khaled el Anany. La tomba, in condizioni eccezionali, apparteneva a un sacerdote reale chiamato “Wahty” vissuto sotto il regno di Neferirkare Kakai, terzo sovrano della dinastia. Neldi dieci metri di lunghezza per tre di altezza sono venute alla luce anche pitture e i lavori di scavo proseguono. La scoperta, fatta da una missione archeologica egiziana, è stata definita dal ministro come l’ultima del 2018. Nella tomba sono state rinvenute anche numerose statue di varie dimensioni e colori. L’agenzia Ap ha specificato come l’stia dando risalto ...