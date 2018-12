«Niente misure straordinarie venite tranquilli ai mercatini»

Agrigento - Niente misure alternative per Salvatore Camilleri : finisce in carcere : Camilleri , noto alle forze dell'ordine per diversi fatti di cronaca, sconterà la pena nel carcere minorile 'Malaspina' di Palermo.

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - Niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...