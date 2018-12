Milan | Higuain finisce subito in disgrazia | dopo la mazzata Uefa | la brutta voce sul suo

Milan : in dubbio il riscatto di Higuain dalla Juve : Gonzalo Higuain non segna un gol da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il Milan potrebbe non riscattare dalla Juventus l'attaccante argentino per altri 36 milioni di euro dopo i 18 milioni già pagati per il prestito. Senza dimenticare i 9,5 ...

Repubblica : Higuain via dal Milan - forse già a gennaio? : L’articolo di Repubblica «È sempre più probabile che all’ennesimo progetto di ripartenza obbligata in Europa, dalla prossima stagione, non prenda parte il calciatore più costoso e famoso: Higuain». Scrive così, Repubblica, questa mattina. Ed in realtà non è una notizia da fulmine a ciel sereno, ne abbiamo già sentito parlare qualche giorno fa su altri quotidiani. Il centravanti argentino potrebbe lasciare i rossoneri per questioni ...

Milan - Gattuso e Higuain sotto esame : il flop in Europa League costa caro : La caduta europea ha prodotto un rumore pesante per tre motivi: il girone era alla portata, il Milan che abbandona le coppe ai gironi è qualcosa che mortifica la storia europea rossonera e, in ottica ...

Higuain spalle al muro - il digiuno di gol pesa : il Milan non è più così convinto di riscattarlo : Un digiuno che dura ormai da sei partite, troppi per un attaccante acquistato per fare la differenza: il club rossonero si interroga sull’eventuale riscatto Nessuno si sarebbe ad inizio stagione mai sognato di mettere in discussione Gonzalo Higuain, senza dubbio uno degli attaccanti più prolifici dell’intera Serie A. Higuain: stipendio 9.5 mln Spada/LaPresse Eppure, il Pipita sembra essersi spento, allontanandosi dai suoi ...

Milan - Higuain non segna più : i rossoneri potrebbero non riscattare l'argentino : Se avesse passato il turno in Europa League, sarebbero stati due giorni da incorniciare. La sentenza Uefa relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi del fair finanziario, infatti, è la più ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Caos Milan - i motivi delle debacle rossonera : il vero problema non è Higuain : Nella serata di ieri è andata in scena la giornata di Europa League, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. I biancocelesti nonostante la sconfitta hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale, discorso diverso per gli uomini di Gattuso, il ko è costato l’eliminazione. Brutta prestazione della squadra rossonera, il Milan sembrava in controllo fino al 60′, poi una disattenzione ha portato al vantaggio dei ...

Milan - Higuain altra serata no : dov'è l'uomo decisivo? : Il primo gol su calcio d'angolo della stagione del Milan l'ha segnato Cristian Zapata, regalando al Diavolo altri 9 minuti di illusione, dopo i 70 in cui era virtualmente qualificato ai sedicesimi di ...

Milan - Higuain e Gattuso sotto accusa : futuro a rischio : Il Milan torna a casa da Atene con il morale sotto terra, un'eliminazione dolorosa e tanti, troppi, dubbi sul futuro. Perché la sconfitta contro l'Olympiacos non solo rischia di congelare i programmi ...

Olympiacos Milan 0-0 LIVE - risultato in diretta. Higuain e Kessié vicini al gol : Olympiacos-Milan 0-0 LIVE Olympiacos , 4-2-3-1, : Josè Sà; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All: Pedro Martins Milan , 4-4-2, : ...

Olympiacos-Milan 0-0 La Diretta c'è Castillejo - davanti Cutrone-Higuain : Si gioca tutto in 90 minuti il Milan, atteso all'inferno del Karaiskakis. Dopo la vittoria contro il Dudelange, e la contemporanea sconfitta dell'Olympiacos contro il Betis, i rossoneri sono ora ad un ...

Olympiacos-Milan - le formazioni ufficiali : Gattuso si affida a Cutrone e Higuain : OLYMPIACOS MILAN formazioni ufficiali – Serata da dentro o fuori per il Milan di Rino Gattuso, ultima italiana che ancora deve conoscere il suo destino europeo. Partono da una situazione di vantaggio i rossoneri, che all’andata sconfissero per 3-1 i greci e oggi proprio contro i biancorossi si giocheranno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. […] L'articolo Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida ...

Probabili formazioni / Olympiacos Milan : voglia di riscatto per Gonzalo Higuain - Europa League - : Probabii formazioni Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Olympiacos-Milan probabili formazioni : Higuain dal 1' - c’è Castillejo : OLYMPIACOS MILAN probabili formazioni- Tutto pronto per il delicatissimo match tra Olympiacos e Milan, il quale potrebbe valere il proseguimento in Europa League da parte dei rossoneri. Sfida infuocata, dalla quale il Milan vorrà uscirne vincitore. I rossoneri potrebbero accedere ai 16esimi anche in caso di pareggio. Partita da vivere intensamente, sbagliato fare calcoli. Lo […] L'articolo Olympiacos-Milan probabili formazioni: Higuain dal ...