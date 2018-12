Maltempo | chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina

Maltempo - Livorno : chiuso al traffico il lungomare per mareggiate : A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta’, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La chiusura, spiegano dal Comune, e’ prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto ...

Maltempo Egitto : chiuso porto di Sharm El Sheikh : Il porto di Sharm El Sheikh in Egitto e’ stato chiuso oggi a causa del Maltempo. Lo ha reso noto l’Autorita’ dei porti del Mar Rosso, secondo quanto riportato dall’agenzia stampa MENA. A causa dei venti fino a 20 nodi che hanno generato onde di circa tre metri, Hisham Abu Senna, a capo dell’Autorita’ portuale, ha ordinato la sospensione di tutte le attivita’ marittime. L'articolo Maltempo Egitto: chiuso ...

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...

Maltempo Basilicata : chiuso il tratto della statale 18 a Maratea : A causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando il territorio della Basilicata, e’ temporaneamente chiuso – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra il km 221,300 e il km 241,880, nel territorio comunale di Maratea in provincia di Potenza. Lo rende noto Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza ...

Maltempo Napoli : riapre il parco del museo di Capodimonte - il bosco resta chiuso : A seguito dei danni causati agli alberi dalle raffiche di vento il 29 ottobre scorso, riapre oggi ai visitatori il parco del bosco di Capodimonte, dopo i lavori per l’eliminazione di rami spezzati e la messa in sicurezza di piante. Il Real bosco resta interdetto al pubblico. L'articolo Maltempo Napoli: riapre il parco del museo di Capodimonte, il bosco resta chiuso sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : chiuso tratto sulla SS125 “Orientale Sarda” per allagamento : A causa di allagamenti, sulla SS125 “Orientale Sarda” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 279,400 in località Budoni, in provincia di Sassari, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Maltempo Sardegna: chiuso tratto sulla SS125 ...

Maltempo Mantova : Oglio in piena - chiuso ponte nel Mantovano : Di nuovo chiuso al traffico dalla notte scorsa il ponte di barche di Torre d’Oglio, tra Cesole e San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova, in considerazione dell’arrivo di una seconda ondata di piena del fiume Oglio. Presumibilmente l’interruzione si protrarrà per alcuni giorni. Il ponte era stato riaperto martedì scorso. L'articolo Maltempo Mantova: Oglio in piena, chiuso ponte nel Mantovano sembra essere il primo ...

Maltempo Veneto : resta chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano : Rimane ancora chiuso alla viabilita’ pedonale il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza). La decisione e’ stata presa oggi dall’amministrazione comunale, dopo la verifica del livello del Brenta, che aveva comportato la chiusura nella mattinata del 28 ottobre, dopo che il fiume aveva superato la soglia idrometrica di 1,55 metri. Stamani il livello e’ stato misurato a 1,77 metri e, complici le piogge annunciate ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Catanzarese - chiuso tratto sulla SS106 Var A : nubifragio questa mattina nel Catanzarese, tra Catanzaro lido e Botricello: situazione critica soprattutto nella zona di Simeri mare, dove si sono registrati danni. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo decine di automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate nell’acqua che ha raggiunto anche un metro d’altezza. Allagamenti segnalati anche nei territori di Sellia Marina e Botricello: isolata la zona di Santa Maria. sulla ...

Maltempo - allagamenti a Roma : chiuso un tratto in via Collatina : chiuso un tratto di via Collatina, alla periferia di Roma, a causa di un allagamento per le forti piogge. Sul posto la polizia locale. La strada è chiusa da via Longoni a via Capranesi. L'articolo Maltempo, allagamenti a Roma: chiuso un tratto in via Collatina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : esonda torrente - chiuso tratto della SS115 : A causa dell’allagamento del piano viabile dovuto all’esondazione del torrente Cansalamone, sulla SS115 ”Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto all’altezza del km 116,900 in località Sciacca in provincia di Agrigento. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità locale. L'articolo Maltempo Sicilia: esonda torrente, chiuso tratto della SS115 sembra essere il primo su ...

Maltempo : chiuso lo scolmatore Adige-Garda - fanghiglia e detriti nel bacino : E’ stato chiuso lo scolmatore Adige–Garda che ha scaricato nel più grande lago italiano 350 metri cubi al secondo di acqua dell’Adige, salvando Verona dall’esondazione: lo ha reso noto la “Comunità del Garda”, con sede a Gardone (Brescia). “Di fronte al pericolo attuale di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda si è accollato il sacrificio di “ospitare” per ...

Maltempo - altri due morti. Portofino - chiuso sentiero di emergenza : Ancora morti per Maltempo . Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta , nella valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo Liguria : chiuso sentiero d’emergenza a Portofino - troppo pericoloso : chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli: a seguito del crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure, la strada era stata aperta ieri per consentire ai residenti del borgo di raggiungere via terra gli altri centri urbani. Amministratori e soccorritori ritengono troppo pericolosa la via forestale, in diversi punti senza protezioni. Il borgo è raggiungibile solo via ...