Conte | con Bruxelles trattativa a oltranza Bankitalia taglia il Pil

Luigi Di Maio - lo psicodramma grillino dopo la figuraccia davanti a Conte : 'Ve ne fregate - numeri vergognosi' : Sarà l'aria natalizia o il tepore del posto fisso miracolosamente conquistato con un seggio in Parlamento, sta di fatto che buona parte dei parlamentari grillini in aula è letteralmente sparita, ...

Resta aperto il negoziato - Conte spera di chiudere entro il fine settimana : Bruxelles chiede ulteriori tagli di spesa ma il presidente del Consiglio avverte: 'Non siamo al mercato e non abbiamo altri margini. Non siamo qui con il cappello in mano' -

Manovra - Conte : «L’Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano» : Il premier dopo il consiglio: “Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli, si discute anche a notte inoltrata”

Conte e Tria vicini all’accordo con Bruxelles : Alle cinque della sera, dopo due faticose giornate di trattative con l’establishment europeo, il ministro dell’Economia Giovanni Tria si congeda dai giornalisti e, lasciando il granitico palazzone Justus Lipsius, fa trapelare la notizia: «Riparto, resta il mio staff». Dunque, il ministro torna a Roma assieme al presidente del Consiglio e ci torna p...

SONDAGGI/ Ecco perché la manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

Austria - strage di nobili : arrestato Conte Anton von Goess/ Ultime notizie : uccisi padre - fratello e matrigna : Austria, strage di nobili: arrestato conte Anton von Goess. E' accusato di aver padre, fratello e matrigna. Le Ultime notizie sul triplice omicidio

Ma gli italiani vogliono che il governo acContenti la Ue e riduca il deficit? : Sono giorni decisivi per la legge di Bilancio e per il confronto tra l’Italia e la Commissione Europea, finalizzato ad evitare al nostro Paese la procedura d’infrazione. La scelta del governo Conte di ridurre il deficit previsto per il 2019 dal 2,4 al 2,04% è ritenuta giusta dal 62% degli italiani, convinti dell’opportunità di evitare la procedura d’infrazione e i rischi dello spread, mantenendo ...

Mistelbach. Il Conte Goess stermina la famiglia inclusa la friulana Margherita Cassis Faraone : Strage familiare in Austria. Un triplice omicidio è avvenuto in un castello di Mistelbach. Un’intera famiglia nobile è stata sterminata.

Inter - Marotta fa sognare i tifosi : Conte in panchina e squadra rivoluzionata (RUMORS) : Giovedì è partita ufficialmente l'avventura di Giuseppe Marotta come nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è volato in Cina, a Nanchino, un mese fa per incontrare i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang e delineare la strategia da attuare per cercare di colmare il gap dalla società bianconera, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Progetto che ha subito sicuramente qualche ...

Manovra - Conte : 'Mai pensato al 2 - 4% come sfida all'Europa - trattiamo a oltranza' : Stiamo lavorando proprio con questo obiettivo: rilancio dell'economia, equilibrio nei conti e rispetto degli impegni presi" sottolineando che l'Italia "non merita" un'eventuale procedura "per il ...

Triplice omicidio in Austria : Conte uccide il padre - il fratellastro e la matrigna : Il Triplice omicidio è avvenuto nell'antica dimora di Bockfliess, a Mistelbach, in Austria. La polizia ha arrestato Anton von Goess, 54 anni, figlio maggiore del conte novantaduenne Ulrich von Goess. L’uomo avrebbe ucciso tre persone con un fucile da caccia. Una delle vittime, la contessa Cassis Faraone, era di Terzo di Aquileia (Udine).Continua a leggere

Manovra - Conte : l'Italia non merita la procedura di infrazione : Roma, 14 dic., askanews, - l'Italia 'non merita' una procedura di infrazione 'per il senso di responsabilità e serietà con cui questa Manovra è stata scritta, pensando al bene del Paese, al suo ...

Manovra - Conte : 'Trattiamo a oltranza'. Ma è gelo Lega sul reddito : Dire che chi ha votato M5S è 'l'Italia che non ci piacè è un'offesa nei confronti di milioni di cittadini che hanno scelto noi perché siamo da sempre l'unica forza politica innovativa e di ...

Manovra - Conte : trattiamo a oltranza Ma è gelo Lega sul reddito : La trattativa con l'Ue sulla Manovra è serrata, e l'obiettivo di entrambe le parti è chiudere entro lunedì. Per questo si lavora 'a oltranza, anche nelle ore notturne', annuncia il premier Giuseppe ...