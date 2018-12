ilfriuli

: #Carpacco: #incendio in un #garage. Il vasto rogo è scoppiato intorno alle 21. In fumo due moto. Ingenti i danni.… - IlFriuli : #Carpacco: #incendio in un #garage. Il vasto rogo è scoppiato intorno alle 21. In fumo due moto. Ingenti i danni.… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Vasto rogo nel centro di, a Dignano , nella tarda serata di ieri, poco dopo le 21. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme sono divampate all'interno di un'...