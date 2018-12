Ancelotti: «Non potevo chiedere di più ai miei giocatori»

ilnapolista

(Di sabato 15 dicembre 2018) In conferenza stampa Carloin conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli: «La reazione ad Anfield è stata positiva. Nonostante la sconfitta niente è cambiato rispetto alle nostre ambizioni e i nostri progetti futuri. Il Napoli fino ad ora ha avuto ottimi risultati. La squadra ha dimostrato di essere competitiva con le migliori squadre Europee. Abbiamo recuperato in fretta dal punto di vista fisico. Dal punto di vista emotivo c’è stata delusione, ma anche la consapevolezza rispetto alla nostra forza. A livello societario c’è una gestione ottima, raramente capita che un club mantenga questo tipo di equilibrio. Siamo ottimisti per il resto della stagione».«La reazione ambientale? Io sono giudicato dai risultati, e finora sono ottimi. Non siamo più in Champions, ma ora abbiamo un’altra competizione vinta da squadre top nelle ultime due edizioni. Siamo e ...