Roma | Raggi | Da 2019 bus turistici fuori dal centro-2

Fazzone : Roma paralizzata - Raggi intervenga immediatamente e no scuse : Roma – “Roma, la capitale d’Italia, dovrebbe risplendere piu’ che mai sotto le feste natalizie. Dovrebbe essere il motore propulsore dell’economia, del turismo, del commercio che in questo periodo dell’anno subisce una naturale impennata. Ma, al contrario di qualsiasi ottimistica previsione, la citta’ eterna sta morendo nell’inerzia di un’amministrazione, a guida Raggi, che anziche’ ...

Roma - da gennaio 2019 i bus turistici non potranno entrare in centro. Raggi : "Battaglia vinta" : Da gennaio 2019 i bus turistici non potranno passare nel centro di Roma. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto la richiesta di sospensiva del nuovo regolamento del Campidoglio che prevede, per l'appunto, il divieto di ingresso nel centro storico per gli autobus turistici. La sindaca Raggi ha annunciato la decisione su Facebook. "A partire da gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento. Una battaglia vinta per i cittadini che ...

Roma : Raggi - bus turistici fuori da centro : ANSA, - Roma, 14 DIC - "Ce l'abbiamo fatta: i bus turistici dovranno rimanere fuori dal centro storico. Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, a partire da gennaio 2019 entrerà in ...

Rifiuti Roma in Abruzzo - Lolli : se la Raggi lo richiede disposti a trattare : L'Aquila - "Non sbattiamo la porta in faccia a nessuno, vogliamo essere solidali, ma posso prendere in considerazione di fare la nostra parte solo in presenza di una richiesta dell'organo politico del Comune di Roma, e cioè della sindaca o di un assessore". Così il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, sulla vicenda del trasferimento dei Rifiuti del Comune di Roma in Abruzzo. "Sono quattro ...

Raggi insorge : 'Tifosi tedeschi hanno devastato Roma - basta hooligans!' : Io sono a favore del calcio e dello sport. Roma rispetta i tifosi ma non vuole più gli hooligans. Ora basta'.

Scontri Lazio-Eintracht - la sindaca Raggi tuona : “a Roma non vogliamo più hooligans” : Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato degli Scontri avvenuti oggi nella Capitale Scontri Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato di quanto accaduto oggi nella Capitale. Uno scenario da guerriglia urbana prima in città e poi allo Stadio Olimpico, Roma è uscita devastata da questa giornata con i tifosi tedeschi in giro per le strade. La Raggi è stata abbastanza chiara parlando a caldo di quanto ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Roma - Raggi : "Case popolari ai rom? Sì - se ne hanno diritto" : "La condizione che vive chi abita nei campi rom non la possiamo tollerare perché la consideriamo una discriminazione che va superata: se hanno diritto a una casa popolare la devono avere attraverso la graduatoria, chi lavora e ha la possibilità di pagarsi una casa può andare in affitto".Ad affermarlo è il sindaco di Roma, Virginia Raggi che oggi ha risposto così ad un bambino rom che frequenta la scuola secondaria di I grado "Ex Toniolo" del V ...

Roma - Raffaele Marra condannato a 3 anni e 6 mesi per corruzione. Raggi : "Pagina chiusa" : Il Tribunale di Roma ha condannato a tre anni sei mesi Raffaele Marra. L'ex capo del personale del Comune di Roma era accusato di corruzione. Nel procedimento era coinvolto anche il costruttore Sergio Scarpellini, morto il 20 novembre scorso.Secondo l'accusa, Scarpellini avrebbe dato nel 2013 quasi 370 mila euro a Marra, all'epoca direttore dell'uffici politiche abitative. I giudici hanno dichiarato estinto il rapporto dell'ex capo di gabinetto ...

Roma : ex braccio destro Raggi condannato a 3 anni e mezzo : Roma – L’ex capo del Personale di Roma Capitale ed ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra, e’ stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 anni e 6 mesi nel processo che lo vedeva imputato per concorso in corruzione con il costruttore Sergio Scarpellini, deceduto il 20 novembre scorso. La Procura di Roma, attraverso il pm Barbara Zuin aveva chiesto per Marra una condanna a 4 anni e mezzo ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Incendio Tmb Roma - cresciuti i livelli di inquinamento. Arpa : ‘Valori Pm10 oltre limiti’. Raggi : ‘Rischio che aumenti la Tari’ : Il rogo che ha distrutto parte del Tmb di via Salaria ha causato un aumento dell’inquinamento a Roma. Lo ha certificato Arpa Lazio. “Si ritiene – afferma l’Agenzia per la protezione ambientale della Regione nella relazione di stamattina – che il valore registrato risenta del contributo delle emissioni generate dall’Incendio”. In particolare del valore del Pm10, cioè il particolato: lunedì 10 il valore di Villa Ada ...

Roma - Raggi : Tmb Salario non riaprirà : Roma, 12 dic., askanews, - 'Il Tmb Salario riaprirà? Evidentemente no, l'incendio lo ha reso inutilizzabile ed è sotto sequestro da parte della Procura, quindi tutto il tempo che gli inquirenti ...