Riassunto del daytime di Amici18 del 14 12

Riassunto del daytime di Amici18 del 13/12 : Alberto, Arianna e Francesca provano in sala un passo a 3 particolare: lui suona il sassofono e loro ballano sulle note di “Besame mucho”. La maestra vorrebbe che Arianna lo coinvolgesse di più nel balletto, quasi a distrarlo con la sua sensualità. Alberto e Tish provano in sala il duetto “Ave Maria”. Il duetto dell’altra squadra è “Il conforto” cantato da Giordana e Mameli, con la base scritta da quest’ultimo. I due per ora appaiono lontani ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/12 : Apertura di puntata inusuale e curiosità in studio: Maria fa sistemare due sedie rosse al centro, quelle usate per la scelta, e gioca con tronisti e opinionisti a indovinare chi vi ci siederà… suspence tra i presenti che si danno al “toto-nomi” senza esito, poi la rivelazione: uno dei due che dovrà sedersi di lì a poco è tra il pubblico, si chiama Roberta ed è una fedelissima della trasmissione, Maria la invita ad alzarsi e a sedersi su quella ...

X Factor 2018 vincitore : chi ha vinto e Riassunto della Finale : X Factor 2018 vincitore E riassunto Finale. Ci siamo, dopo la fase delle selezioni e sette puntate di Live Show in prima serata, giovedì 13 dicembre si chiude l’undicesima edizione del talent. Ecco il riassunto e tutto quello che è successo durante la Finale compreso chi è il vincitore. Leggi anche: I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI | SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 Finale riassunto: meccanismo di gara I quattro talenti ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/12 : È giorno di sfilate quest’oggi a Uomini e Donne “Over” e Maria ha alcune precisazioni da fare: ci sono state proteste da parte di qualche signora perché i voti accumulati nella precedente sfilata erano stati dati da un parterre maschile la cui composizione ora è decisamente cambiata, quindi si è deciso di far sfilare nuovamente le partecipanti già votate ripartendo da zero, senza il filmato iniziale della stilista Anahi. Il titolo della sfilata ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 11/12 : Alfonso Signorini è nella scuola per una lezione speciale ai ragazzi: spiegare che la musica è bella e tutta attuale. Il giornalista li invita a riflettere sul fatto che chi cantava nel passato le vecchie canzoni provava le stesse emozioni che provano quelli che oggi cantano le canzoni attuali. Poi parla del fatto che le muse, quelle entità che nell’immaginario collettivo ispirano gli artisti, erano nella mitologia antica nove pazze. E ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne inizia con una nuova discussione fra Gemma e Rocco riguardo a una loro vecchia esterna con gesti e parole allusive… Si prosegue con il lancio di un filmato riassuntivo di quello che abbiamo visto succedere finora tra Ida e Riccardo, da Temptation Island fino all’ultima volta che li abbiamo visti ospiti al centro dello studio. Ida fa il suo ingresso in studio e racconta a Maria e al ...

Grande Fratello Vip 2018 vincitore : vince Walter Nudo - Riassunto della Finale : Grande Fratello VIP 2018 vincitore E riassunto Finale. Ci siamo, dopo settimane nella Casa e oltre due mesi di diretta, lunedì 10 dicembre si chiude la terza edizione del reality. La Casa più spiata d’Italia chiude e dà appuntamento al prossimo anno quando riaprirà per il Grande Fratello Nip. Intanto, ecco il riassunto e tutto quello che è successo durante la Finale compreso chi è il vincitore. Grande Fratello Vip 2018 vincitore e riassunto ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 07/12 : Nella puntata di domani, sabato 8 dicembre, le due squadre si sfideranno e i componenti della squadra che perderà andranno tutti in sfida diretta, rischiando l’eliminazione. Per questo la due squadre hanno la possibilità di vedere gli sfidanti. Si inizia dalla squadra di Tish, i ragazzi dopo aver visto i possibili sfidanti decidono di scrivere su dei fogli chi temono di più per capire chi andrà in sfida con chi. Tish e Alberto hanno preparato ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/12 : Il recall della puntata di ieri apre quella odierna: le due corteggiatrici di Lorenzo, Claudia e Giulia, lasciano entrambe lo studio contrariate, ma il tronista aveva seguito la prima e non sapeva della seconda…glielo dice oggi Maria: – Giulia se n’è andata – Lorenzo: – eh ha poca pazienza…perché l’ha fatto? Per fare scena, ma questa volta non ci vado a riprenderla! – Si ritorna quindi a Luigi e alle sue vicende, con le quali si era ...

X Factor 2018 semifinale : eliminato - replica e Riassunto settimo Live del 6 dicembre : semifinale X Factor 2018: cosa è successo nel settimo Live di giovedì 6 dicembre Abbiamo assistito a una clamorosa semifinale di X Factor 2018. Un eliminato a sorpresa ha lasciato tutti di sasso, mentre Fedez è riuscito a far esibire Naomi in entrambe le manche. Da qualche giorno infatti su Instagram chiedeva una mano al […] L'articolo X Factor 2018 semifinale: eliminato, replica e riassunto settimo Live del 6 dicembre proviene da Gossip e ...

L'Allieva 2 - Riassunto dell'ultima puntata : la scelta di Alice è Claudio - Einardi muore : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione de L'Allieva, la fortunata serie televisiva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, che in queste settimane di programmazione ha ottenuto ottimi risultati d'ascolto, conquistando picchi di oltre il 24% di share. I fan attendevano con trepidazione di scoprire l'epilogo della storia d'amore tra Alice e Claudio e soprattutto di scoprire se tra i ...

X Factor 2018 sesta puntata : eliminato - replica e Riassunto Live del 29 novembre : X Factor 2018, il riassunto della sesta puntata dei Live: cosa è successo Giovedì 29 novembre abbiamo assistito a una emozionante e scoppiettante sesta puntata di X Factor 2018. Nel riassunto del Live parleremo ovviamente dell’eliminato e della replica, ma prima di scoprire chi è uscito vi spieghiamo come si è svolta la gara. Stasera […] L'articolo X Factor 2018 sesta puntata: eliminato, replica e riassunto Live del 29 novembre ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con il consueto recap delle ultime vicissitudini tra Gemma, Rocco e il nuovo arrivato Paolo. Fa il suo ingresso in studio Gemma con un abito rosso fiammante. Tina oggi è decisamente implacabile e alzandosi corre verso la bionda torinese provando di alzarle il vestito! Maria decide che è il caso di alzarsi per tenere a bada le due bionde “rivali”. Tina inizia a parlare con il ...