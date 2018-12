Piatek | ' Il Genoa mi sta aiutando a diventare un uomo vero'

Genoa resiste in 10 con Spal : Piatek replica a Petagna : Riparte con un pareggio la nuova esperienza di Cesare Prandelli di ritorno su una panchina di Serie A. Finisce 1-1 il match delle 18 a Marassi tra Genoa e Spal. Partita condizionata dal rosso a ...

Highlights Genoa-SPAL 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Piatek risponde a Petagna su rigore : Genoa e SPAL hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli emiliani sono passati in vantaggio grazie a un gol di Petagna che ha insaccato di testa sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa sono però riusciti ad agguantare il pareggio con Piatek che ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Genoa-SPAL 1-1. GOL Petagna ...

Genoa-Spal 1-1 : Piatek risponde a Petagna - Prandelli debutta senza vittoria : Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A . LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:57

Genoa - Kouamé : “Vi racconto un aneddoto su Piatek - ecco quello che ho pensato…” : Genoa Kouamé – Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Genoa ha parlato di Piatek dipingendolo come un grande giocatore, ma all’inizio qualcosa non quadrava: “Se mi aspettavo di fare così bene con Piatek? No, o almeno non dal primo giorno in cui l’ho visto. Non […] L'articolo Genoa, Kouamé: “Vi racconto un aneddoto su ...

Diretta Genoa Entella/ Risultato live 1-1 - streaming Rai : il solito Piatek pareggia su rigore! - IlSussidiario.net : Diretta Genoa Entella: info streaming video e tv del match, in programma oggi 6 dicembre 2018 per la Coppa Italia, 4turno.

Genoa - Perinetti : 'A gennaio prendiamo un esterno sinistro. Piatek e Kouamé incedibili' : Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l'Entella: 'Ci teniamo alla Coppa Italia, abbiamo l'occasione di far giocare alcuni giocatori che sono scesi in campo di meno. E' un gruppo sano, meritano una passerella ...

Torino-Genoa - Piatek sostituito fa come Roberto Baggio : 'Chi - io?' : Lo sguardo spaesato, la faccia incredula, la testa che ruota a destra e a sinistra a caccia di smentite a ciò che i suoi occhi vedono ma non si rassegnano ad accettare. Sì, il numero indicato sulla ...

Genoa - Piatek e Lapadula furiosi dopo la sconfitta : maglie che volano e rabbia diffusa : Piatek e Lapadula abbastanza nervosi dopo l’ennesima sconfitta del Genoa che pone Juric in una situazione alquanto calda Il Genoa è caduto sul campo del Torino complicando così la propria classifica. Dall’arrivo di Juric si è vista una squadra diversa in negativo rispetto all’inizio di stagione ed oggi un po’ di nervosismo è affiorato. Piatek è stato sostituito nel primo tempo dopo il rosso a Romulo, incredulo ...

Genoa - Piatek : 'Voglio segnare in tutte le partite - non penso a Ronaldo' : Krzysztof Piatek , attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. 'Voglio segnare in tutte le partite, Ronaldo ha segnato ieri ma io voglio concentrarmi solo su me stesso'.

Il calciomercato oggi – Genoa - nome nuovo per sostituire Piatek : Il calciomercato oggi – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell’ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - il sostituto di Piatek può arrivare sempre dalla Polonia : occhi su Adam Buksa : Calciomercato Genoa – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell’ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Genoa - Piatek : 'Sogno di giocare la Champions - ma al Genoa sto bene' : "Giocavo in Polonia, per questo non mi conoscevano" Piatek apre poi le porte del suo mondo: "Mio padre Aleksander mi ha insegnato ad amare il calcio sin da bambino. Ho iniziato a giocare a due anni, ...

Genoa - Piatek : "Sogno il Mondiale - l'Europeo e la Champions" : "I miei sogni? Giocare il Mondiale e l'Europeo con la mia nazionale e anche in Champions League". Krzysztof Piatek , 23enne attaccante polacco del Genoa, non si nasconde e, dopo un avvio di stagione ...

Genoa : Piatek sogna in grande : ANSA, - GENOVA, 28 NOV - sogna "Europei e Mondiali con la Polonia" e, in un futuro prossimo, "anche la Champions League". Intanto si gode il sole e il mare di Genova. Così il capocannoniere della ...