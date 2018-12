Perugia | a San Valentino con Enrico Brignano

Perugia - Santopadre : 'Lucarelli? Se si vuole un azzardo meglio il casinò' : Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadr e ha parlato al Corriere dello Sport: 'Ho preso Cristiano Lucarelli dalle giovanili del Parma e dopo due settimane l'ho mandato via, ho capito subito di aver sbagliato. Ho esagerato, se si vuole un azzardo è meglio andare al casinò' ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019 , il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

Volley A2 F. Omag San Giovanni in M.-Bartoccini Gioiellerie Perugia 3-1 : La Cronaca. La Bartoccini in campo con il sestetto "tipo", diretto da De Michelis, con Smirnova nel ruolo di opposto, Casillo e Lapi centrali, Pascucci e Pietgrelli in banda, Bruno libero. Coach Saja ...