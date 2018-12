Nuovi concerti di Ennio Morricone nel 2019 per il tour d’addio | info e biglietti in

Thegiornalisti all'Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 Nuovi concerti per il Love Tour : Le nuove date: 18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum 1 maggio Verona, Arena di Verona 13 maggio Roma, Palazzo dello Sport 14 maggio Assago , Mi, , Mediolanum Forum Le date già annunciate: 26 marzo ...

Thegiornalisti all’Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 Nuovi concerti per il Love Tour : I Thegiornalisti all'Arena di Verona si esibiranno la prossima primavera. Il concerto in programma nell'anfiteatro scaligero non è l'unico annunciato oggi, tra le nuove tappe del prossimo Tour. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso annuncia 4 nuovi eventi in programma tra aprile e maggio del 2019 in 4 città italiane. Il 18 aprile i Thegiornalisti saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 ...

Nuovi concerti di Eros Ramazzotti a Verona e Taormina - in radio arriva In primo piano : biglietti in prevendita : I concerti di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è si fanno sempre più numErosi. Al calendario già ricchissimo di appuntamenti, si aggiungono altri 14 spettacoli di cui ben 6 riservati all'Italia. L'artista romano sarà infatti all'Arena di Verona l'11, 12 e 14 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 3,4 e 6 agosto. I biglietti sono in prevendita dalle 12 dell'11 dicembre, mentre nella mattinata del 12 sarà disponibile il videoclip di In primo ...

4 concerti dei The Kolors nel 2019 : biglietti in prevendita per i Nuovi appuntamenti live : Quattro concerti dei The Kolors nel 2019: gli eventi sono in programma per il mese di aprile. Il minitour riporta il gruppo guidato da Stash Fiordispino nelle venue più intime per quattro live ad aprile nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Il tour inizierà il 3 aprile dall'Hiroshima Mon Amour di Torino per proseguire il 4 aprile al Tunnel Club di Milano e il 7 aprile a Largo Venue a Roma. Il giorno 8 del mese, infine, i The Kolors ...

Nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

Nuovi concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 si arricchiscono di una nuova data a Bologna, dopo l'annuncio del concerto del 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Quella invernale sarà la prima data del gruppo in Italia, ma saranno nel nostro paese anche per la data del 10 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna per il Bologna Sonic Park. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 4 dicembre su TicketOne e in tutti i canali ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Nuovi concerti dei Maneskin dopo altri sold out : il calendario aggiornato de Il ballo della vita tour 2019 : Nuovi concerti dei Maneskin sono stati annunciati oggi. Il ballo della vita tour 2019 si arricchisce e il gruppo lanciato da X Factor lo scorso anno allunga il calendario degli appuntamenti dal vivo. dopo il successo degli appuntamenti live in programma per il 2018, i Maneskin hanno annunciato che saranno in tour anche il prossimo anno (rigorosamente dopo il Festival di Sanremo, sarà un segno?). Il tour per Il ballo della vita parte infatti ...

Claudio Baglioni chiude la prima parte del tour. Ora Sanremo 2019 - poi Nuovi concerti in primavera : il saluto sui social : ... per nuovi concerti nei palasport: la seconda parte di "Al Centro" partirà il 16 marzo dal Modigliani Forum di Livorno e vedrà il cantautore esibirsi nei principali palazzetti dello sport fino al 24 ...

Nuovi concerti dei Guns N’ Roses nel 2019? Axl Rose sui progetti futuri della band : Il nuovo anno che sta per arrivare potrebbe portare in dote Nuovi concerti dei Guns N' Roses nel 2019: a parlare apertamente dell'idea di continuare a calcare i palcoscenici dal vivo dopo l'enorme successo della reunion di questi ultimi anni è lo stesso cantante Axl Rose, che pare entusiasta del riscontro ottenuto con la band in giro per il mondo. La reunion annunciata nel 2016 con la nuova formazione - sono tornati i veterani Slash e McKagan ...

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...

Elisa : si aggiungono Nuovi concerti al tour nei teatri di "Diari aperti" : Ecco il calendario aggiornato

Biglietti in prevendita per i Nuovi concerti di Elisa nel 2019 - il tour nei teatri Per Diari Aperti raddoppia : Al via la prevendita dei Biglietti per i nuovi concerti di Elisa nel 2019: il Diari Aperti tour, nei teatri italiani il prossimo anno, raddoppia aggiungendo eventi nelle stesse città già toccate dall'artista e già previste dal calendario annunciato negli scorsi giorni. Il grande successo degli eventi in prevendita consente all'organizzazione, F&P Group, di prevedere nuovi spettacoli nelle stesse location, in programma tra i mesi di marzo ...

Nuove date di Ultimo nel 2019 : i Nuovi concerti nei palasport : Nuove date di Ultimo nel 2019 si aggiungo al tour di concerti nei palazzetti annunciato per il prossimo anno. A mesi dall'avvio della tournée live, il cantautore romano comunica l'aggiunta di nuovi eventi che si terranno rispettivamente ad aprile e a maggio. Tre le Nuove date della tournée 2019: Eboli, Bari e Napoli. Il 27 aprile, Ultimo sarà al Pala Sale di Eboli per poi spostarsi a Bari, per un concerto al Pala Florio, il 30 aprile. La ...