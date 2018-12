Formula E | tutto pronto per l’inizio del Mondiale | si parte con l’E-prix in programma sul

sportfair

: Formula E, speciale 2018-2019: tutto su team, piloti e come vedere le gare in tv e streaming - infoitsport : Formula E, speciale 2018-2019: tutto su team, piloti e come vedere le gare in tv e streaming - SequenzaMixata : @wolfPris @GFT78 Ma non ci può essere una formula per tutto, dai! (o sì?) - DMove_it : Ecco il nostro speciale sulla quinta stagione -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Al via undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca il nome d’eccezione di Felipe Massa Mediaset torna a trasmettere in esclusiva in chiaro ildiE. Il campionato del mondo delle monoposto elettriche potrà essere visto in diretta per le prossime cinque stagioni solo su Italia 1. Si comincia domani con l’E-inaugurale in Arabia Saudita. Italia 1 si collegherà in diretta dal circuito di Riad alle ore 12.40, con lanza fissata alle ore 13. Giunto alla sua quinta edizione, il ‘del futuro’ vede in totale 13 prove fino a luglio 2019. Al via undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca un nome d’eccezione: Felipe Massa.Anche per la stagione 2018/19 laE correrà sui circuiti urbani di alcune tra le città più importanti al mondo: le monoposto elettriche, da quest’anno più prestanti rispetto alla ...